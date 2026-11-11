Прання / © Freepik

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Сушіння білизни у холодну пору року нерідко перетворюється на тривалий процес, що затягується на дні та провокує появу вологості чи цвілі в помешканні. Прискорити сушіння без дорогої техніки допоможе простий і дешевий спосіб.

Про це пише Maison & Travaux.

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За даними джерела, швидко висушити одяг допоможе звичайна пляшка з гарячою водою (грілка) об’ємом від одного літра.

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Спосіб дуже простий: пляшку ставлять просто під сушарку. Вона поступово віддає тепло й нагріває повітря навколо речей, завдяки чому волога з тканини випаровується значно швидше.

Щоб отримати найкращий результат, дотримуйтесь таких порад:

Добре віджимайте білизну. Обирайте максимальний режим віджиму у пральній машині.

Залишайте простір. Вішайте речі на відстані одна від одної, щоб між ними вільно проходило повітря.

Густі тканини — ближче до тепла. Джинси, светри та рушники сохнуть найдовше, тому розміщуйте їх прямо над пляшкою.

Провітрюйте кімнату. Відкривайте вікна хоча б на кілька хвилин щодня, щоб вигнати зайву вологу з дому.

Видання зазначає, що цей трюк — чудова та дешева заміна сушильним машинкам, які значно збільшують рахунки за світло.

Нагадаємо, взимку одяг після прання може сохнути кілька днів, особливо якщо вдома немає сушильної машини. Проте японський метод розвішування білизни допомагає пришвидшити цей процес без додаткових витрат.

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