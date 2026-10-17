Поставте ці 7 рослин удома: вони можуть допомогти у боротьбі з цвіллю та конденсатом

Які рослини допомагають від цвілі та конденсату / © Unsplash

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З настанням холодів у будинках частіше з’являється конденсат на вікнах, а надлишок вологи може створити сприятливі умови для цвілі. Частково контролювати рівень вологості можуть допомогти кімнатні рослини, які поглинають вологу з повітря.

Про це пише Express із посиланням на експерта Gardening Express Кріса Боннетта.

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За словами експерта, взимку багато домогосподарств стикаються з проблемою конденсату, надмірне накопичення якого може спричинити появу цвілі. Одним зі способів контролю вологості він називає кімнатні рослини.

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Боннетт пояснив, що постійне запотівання вікон свідчить про необхідність знизити рівень вологості в оселі. Деякі рослини можуть допомогти підтримувати її баланс і водночас прикрасити інтер’єр.

Англійський плющ

Ця рослина найкраще росте за яскравого, але непрямого сонячного світла. Для її нормального розвитку потрібне регулярне поливання. Водночас англійський плющ необхідно тримати подалі від домашніх тварин, оскільки його листя отруйне для них.

Спатифілум

Спатифілум, також відомий як «лілія миру», полюбляє підвищену вологість. Саме тому його рекомендують розміщувати у ванній кімнаті або на кухні. Рослина здатна поглинати вологу з повітря та добре почувається без прямих сонячних променів.

Однак власникам домашніх тварин слід бути обережними, адже спатифілум токсичний для них.

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Пальми

Деякі види пальм добре поглинають вологу через листя. Серед рекомендованих різновидів — арекова, бамбукова та жіноча пальми, а також карликова фінікова й очеретяна пальми.

Бостонська папороть

Бостонська папороть добре росте у вологому середовищі. Вона природним чином поглинає вологу з повітря, допомагаючи регулювати її рівень у приміщенні.

Для догляду за рослиною достатньо забезпечити їй непряме сонячне освітлення та регулярне поливання.

Сансевієрія

Сансевієрія, яку також називають «тещиним язиком», вирізняється витривалістю та здатністю пристосовуватися до різних умов.

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Рослина полюбляє яскраве освітлення у ванній кімнаті, проте може добре рости й за недостатньої кількості світла.

Орхідеї

Орхідеї не лише прикрашають приміщення, а й, за інформацією джерела, допомагають зменшувати вологість повітря. Ці рослини отримують вологу та поживні речовини з навколишнього повітря.

Хлорофітум

Хлорофітум, відомий також як «павутинна рослина», належить до популярних кімнатних рослин. Йому приписують здатність очищувати повітря від шкідливих забруднювачів.

Крім того, він не потребує складного догляду. Зазвичай рослину достатньо поливати один-два рази на тиждень, тому вона підійде навіть початківцям.

Нагадаємо, мокре скло та краплі води на підвіконні можуть свідчити про надлишок вологи в кімнаті. Для боротьби з конденсатом можна спробувати одразу два прості способи без спеціального обладнання.

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