Що поставити на балконі, щоб позбутися комарів / © Фото з відкритих джерел

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У теплу пору року комарі стають справжньою проблемою для мешканців квартир і приватних будинків. Відчинені вікна та балконні двері пропускають свіже повітря, але разом із ним до оселі часто потрапляють і настирливі комахи. Втім, існує простий і природний спосіб значно зменшити їхню кількість без використання хімічних аерозолів та фумігаторів. Садівники й біологи радять висадити на балконі цитронелу — лимонну траву. Саме її аромат вважається одним із найефективніших природних засобів для відлякування комарів.

Чому цитронела не подобається комарам

Листя рослини містить ефірні олії, багаті на цитронелаль і гераніол. Для людини ці речовини мають приємний свіжий лимонний аромат, а ось комарі їх не переносять. Запах збиває комах з орієнтиру та ускладнює пошук людини, тому вони намагаються уникати таких місць.

Саме тому екстракт цитронели часто використовують у свічках, спреях, браслетах та інших натуральних засобах від комах.

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Як правильно розмістити рослину

Найкращий ефект цитронела дає тоді, коли її ставлять:

біля балконних дверей;

на підвіконні;

поруч із вікнами, які часто залишають відкритими;

на відкритому балконі або терасі.

Поставте кілька великих вазонів, тоді ароматична «завіса» стане ще ефективнішою. Якщо час від часу злегка потирати кілька листків між пальцями, ефірні олії почнуть виділятися інтенсивніше, і аромат стане набагато сильнішим. Завдяки цьому природний захист від комарів посилиться.

Як доглядати за цитронелою

Рослина досить невибаглива, але для активного зростання їй потрібні:

багато сонячного світла;

регулярний, але помірний полив;

пухкий родючий ґрунт;

захист від сильних протягів.

У спекотні дні листя можна злегка обприскувати водою. Це допоможе рослині залишатися свіжою навіть у сильну спеку.

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Які ще рослини допомагають відлякувати комах

Крім цитронели, біля вікон і на балконі можна вирощувати й інші ароматні культури:

лаванду — її запах приємний людям, але не подобається комарам;

базилік — виділяє ефірні олії, що відлякують багатьох комах;

м’яту — освіжає повітря та створює додатковий захисний бар’єр;

розмарин — особливо ефективний у спекотну погоду;

чорнобривці — містять природні речовини, які відлякують не лише комарів, а й мошок.

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