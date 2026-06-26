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Поставте цю рослину на балконі чи підвіконні — й жоден комар не залетить до вашої оселі
Деякі пряні культури справді допомагають зробити балкон і простір біля відкритих вікон менш привабливими для комах.
У теплу пору року комарі стають справжньою проблемою для мешканців квартир і приватних будинків. Відчинені вікна та балконні двері пропускають свіже повітря, але разом із ним до оселі часто потрапляють і настирливі комахи. Втім, існує простий і природний спосіб значно зменшити їхню кількість без використання хімічних аерозолів та фумігаторів. Садівники й біологи радять висадити на балконі цитронелу — лимонну траву. Саме її аромат вважається одним із найефективніших природних засобів для відлякування комарів.
Чому цитронела не подобається комарам
Листя рослини містить ефірні олії, багаті на цитронелаль і гераніол. Для людини ці речовини мають приємний свіжий лимонний аромат, а ось комарі їх не переносять. Запах збиває комах з орієнтиру та ускладнює пошук людини, тому вони намагаються уникати таких місць.
Саме тому екстракт цитронели часто використовують у свічках, спреях, браслетах та інших натуральних засобах від комах.
Як правильно розмістити рослину
Найкращий ефект цитронела дає тоді, коли її ставлять:
біля балконних дверей;
на підвіконні;
поруч із вікнами, які часто залишають відкритими;
на відкритому балконі або терасі.
Поставте кілька великих вазонів, тоді ароматична «завіса» стане ще ефективнішою. Якщо час від часу злегка потирати кілька листків між пальцями, ефірні олії почнуть виділятися інтенсивніше, і аромат стане набагато сильнішим. Завдяки цьому природний захист від комарів посилиться.
Як доглядати за цитронелою
Рослина досить невибаглива, але для активного зростання їй потрібні:
багато сонячного світла;
регулярний, але помірний полив;
пухкий родючий ґрунт;
захист від сильних протягів.
У спекотні дні листя можна злегка обприскувати водою. Це допоможе рослині залишатися свіжою навіть у сильну спеку.
Які ще рослини допомагають відлякувати комах
Крім цитронели, біля вікон і на балконі можна вирощувати й інші ароматні культури:
лаванду — її запах приємний людям, але не подобається комарам;
базилік — виділяє ефірні олії, що відлякують багатьох комах;
м’яту — освіжає повітря та створює додатковий захисний бар’єр;
розмарин — особливо ефективний у спекотну погоду;
чорнобривці — містять природні речовини, які відлякують не лише комарів, а й мошок.