Поставте у ванну кімнату контейнер із меленою кавою – і ви неодмінно будете вражені результатом

Чому у ванну кімнату варто поставити ємність із меленою кавою: цим секретом користуються деякі магазини парфумерії.
Кава – це не лише насичений смак та енергетик зранку. Від неї багато користі для здоров’я, краси і в побуті. Також є секретна здатність кави, яку часто використовують парфумерні магазини під час розпродажу своєї пахучої продукції. Досить часто можна зустріти в таких магазинах мисочки із кавовими зернами, що здатні оживити нюх. А ще кава може врятувати ванну кімнату від неприємного запаху, як пише Housedigest.
Раніше ми писали, як відбілити ванну і очистити від жовтизни домашніми способами.
Як позбутися неприємного запаху у ванній за допомогою кави
У старих будинках та квартирах існує повсемісна проблема – забиті труби і каналізаційна система. Через що часто виникає сморід. Також у ванній кімнаті неприємний запах можуть створювати вологі рушники.
Якщо є така проблема, її з легкістю можна вирішити, просто покладіть мелену каву або її гущу в герметичний контейнер та залиште у ванній кімнаті. Виразний аромат кави працюватиме як фільтр від неприємних запахів.
Кава має здатність знищувати неприємні запахи завдяки компонентам азоту, які містяться в її зернах. Ці сполуки вміють поглинати інші аромати. Тим паче, запах кави є природнім і нешкідливим для організму людини. А на багатьох він навіть здатен впливати заспокійливо. Маркетологи добре про це знають, тому в магазинах пропонують заспокоюватися саме ароматом кави.
Що робити, щоб позбутися неприємного запаху у ванній за допомогою меленої кави
У контейнер потрібно покласти краще за все щойно змелену каву. Оскільки саме в її зернах міститься достатня кількість необхідних сполук. Якщо немає герметичного контейнера, то можна скористатися скляною чи пластиковою ємністю. Але потрібно бути обережними зі склом у ванній кімнаті.
Ємність із меленою кавою поставте у зручному та безпечному місці. Наприклад, можна ставити під унітазом чи під раковиною. Щоразу, коли помічаєте неприємний запах, відкривайте герметичну ємність на деякий час, і він зникне.
Каву у ванній кімнаті варто оновлювати кожні два-три тижні, якщо ви часто відкриваєте ємність. Також слід тримати контейнер закритим, щоб запах не вивітрювався, тоді його вистачить на довше.
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