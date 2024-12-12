Поставте в льох один мішечок з цим продуктом — забудете про конденсат і вологу: повітря буде свіжим

Пліснява та вологе повітря в льоху для досвідчених господарів вже не новина. Однак, з ними потрібно боротися, щоб в погребі було свіже повітря і овочі довше зберігалися.

Щоб позбутися сирості в льоху, спробуйте один простий метод, який навіть не потребує від вас особливих витрат. Візьміть один або кілька мішечків з натуральної тканини (залежить від розміру приміщення) і звичайну кухонну сіль.

До речі, якщо у вас вдома немає мішечків, то їх можна замінити старими носками. Наповніть тканину сіллю, а потім розмістіть такі мішечки в різних кутках льоху або в одному, якщо він в вас невеликий.

Сіль активно вбиратиме всю зайву вологу, яка накопичується в приміщенні, чим знижуватиме рівень вологості повітря. Завдяки цьому простому продукту конденсат на стінах і стелі утворюватися не буде, а це запобігатиме появі плісняви. Коли в льоху сухе повітря, то овочі не будуть гнити і зберігатимуться значно довше.

Звичайно, не забувайте регулярно перевіряти вміст мішечків. Якщо сіль вже дуже сильно наситилася вологою, то її доведеться замінити. Зазвичай, кажуть фахівці, це відбувається десь за один місяць. Ви також можете повторно використовувати мішечки з сіллю після того, як висушите продукт на сонці чи в духовці.

Насправді, замість солі ви можете взяти будь-яку крупу, яка добре вбирає вологу, або силікагель (кульки, які кладуть в коробки зі взуттям).

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