Постіль буде рівною та гладенькою без праски: корисний лайфгак від досвідчених господинь

Рівна, акуратно випрасувана постільна білизна – це запорука комфортного сну. Однак сучасні господині не завжди мають час і сили на прасування білизни. Втім є простий і вкрай ефективний спосіб, який допоможе надати постільній білизні бездоганного вигляду без використання праски. Цей метод не тільки заощадить ваш час, а й наповнить спальню приємним ароматом.

Що робити, щоб постільна білизна була рівною та гладенькою без прасування

Аби ваша постіль була ідеально рівною та свіжою, скористайтеся покроковою інструкцією.

Крок №1. Підготуйте необхідні складники – 1 чайну ложку кондиціонера для білизни та 200 мл теплої води.

Підготуйте необхідні складники – 1 чайну ложку кондиціонера для білизни та 200 мл теплої води. Крок №2. Змішайте всі інгредієнти й перелийте засіб до пляшки з пульверизатором.

Змішайте всі інгредієнти й перелийте засіб до пляшки з пульверизатором. Крок №3. Застеліть ліжко простирадлом і рівномірно розпиліть на нього спрей.

Застеліть ліжко простирадлом і рівномірно розпиліть на нього спрей. Крок №4. Дайте простирадлу висохнути, можете скористатися феном для волосся, щоб пришвидшити процес.

Дайте простирадлу висохнути, можете скористатися феном для волосся, щоб пришвидшити процес. Крок №5. Повторіть процедуру з наволочками та підковдрою, розпиліть на них кондиціонер з водою і дайте білизні висохнути.

Повторіть процедуру з наволочками та підковдрою, розпиліть на них кондиціонер з водою і дайте білизні висохнути. Крок №6. Насолоджуйтеся результатом – ваша постіль буде ідеально рівною та гладенькою. До того ж, у кімнаті тепер буде приємний запах від суміші з кондиціонером.

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