Постіль буде рівною та гладенькою без праски: корисний лайфгак від досвідчених господинь

Завдяки цьому простому способу ви зможете назавжди забути про довгі години, проведені біля прасувальної дошки.
Рівна, акуратно випрасувана постільна білизна – це запорука комфортного сну. Однак сучасні господині не завжди мають час і сили на прасування білизни. Втім є простий і вкрай ефективний спосіб, який допоможе надати постільній білизні бездоганного вигляду без використання праски. Цей метод не тільки заощадить ваш час, а й наповнить спальню приємним ароматом.
Що робити, щоб постільна білизна була рівною та гладенькою без прасування
Аби ваша постіль була ідеально рівною та свіжою, скористайтеся покроковою інструкцією.
- Крок №1. Підготуйте необхідні складники – 1 чайну ложку кондиціонера для білизни та 200 мл теплої води.
- Крок №2. Змішайте всі інгредієнти й перелийте засіб до пляшки з пульверизатором.
- Крок №3. Застеліть ліжко простирадлом і рівномірно розпиліть на нього спрей.
- Крок №4. Дайте простирадлу висохнути, можете скористатися феном для волосся, щоб пришвидшити процес.
- Крок №5. Повторіть процедуру з наволочками та підковдрою, розпиліть на них кондиціонер з водою і дайте білизні висохнути.
- Крок №6. Насолоджуйтеся результатом – ваша постіль буде ідеально рівною та гладенькою. До того ж, у кімнаті тепер буде приємний запах від суміші з кондиціонером.
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