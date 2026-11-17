Як правильно поєднувати різну постіль / © Freepik

Реклама

Однакові простирадла, підковдра та наволочки, які ідеально повторюють малюнок одне одного, поступово поступаються місцем новому підходу до оформлення спальні. Дизайнери дедалі частіше пропонують не купувати постіль виключно готовими комплектами, а самостійно поєднувати різні кольори, принти й фактури. Як пише американське видання Good Housekeeping, поєднання наволочок з одного набору, простирадла з іншого та підковдри з третього допомагає зробити спальню індивідуальнішою. Головна умова — речі мають гармоніювати між собою, навіть якщо вони не з одного комплекту.

Чому дизайнери відмовляються від однакової постільної білизни

Головна причина популярності цього рішення — прагнення зробити спальню більш затишною, живою та індивідуальною. Коли вся постіль однакова за кольором і малюнком, ліжко іноді має надто передбачуваний вигляд. Натомість поєднання кількох відтінків і матеріалів додає інтер’єру глибини.

Реклама

2026 році дизайнери також приділяють особливу увагу багатошаровості. Наприклад, гладке бавовняне простирадло можна поєднати з лляною підковдрою, фактурним покривалом і декоративними наволочками іншого кольору. Такий метод створює відчуття продуманого інтер’єру, але без надмірної симетрії.

Реклама

Як правильно поєднувати різну постільну білизну

Щоб ліжко не мало хаотичного вигляду, варто дотримуватися кількох простих дизайнерських трюків.

Вибирайте кольори з однієї палітри. Найпростіше почати з двох-трьох відтінків, які добре поєднуються між собою. Наприклад, кремовий можна комбінувати з бежевим і карамельним, оливковий — із молочним та пісочним, а блакитний — із білим і сірим. Так постіль буде різною, але водночас цілісною.

Поєднуйте однотонні речі з принтами. Якщо підковдра має квітковий або геометричний малюнок, простирадло й частину наволочок краще залишити однотонними. І навпаки: до спокійної однотонної постелі можна додати наволочки в смужку, клітинку або з рослинним орнаментом.

Грайте на контрасті фактур. Дуже гармонійними будуть гладка бавовна, м’який льон, вафельне покривало та стьобана ковдра. Навіть якщо всі вони одного кольору, різниця фактур робить ліжко візуально цікавішим.

Додавайте окреме покривало або плед. Його можна покласти поверх ковдри або скласти біля ніг. Цей елемент не обов’язково має повторювати колір постелі: достатньо, щоб він перегукувався з іншими деталями кімнати — шторами, килимом або оббивкою меблів.

Не перевантажуйте ліжко декором. Кілька добре підібраних наволочок і одне фактурне покривало часто мають ефектніший вигляд, ніж велика кількість декоративних подушок. Якщо постіль уже має виразний принт, решту деталей краще зробити стриманими.

Новини партнерів

Новини партнерів