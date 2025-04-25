Постільна білизна буде ніжною, неначе пух: додайте це в машинку під час прання

Як зробити постіль м’якою / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, що додати в барабан під час прання, щоб постільна білизна стала м’якою та шовковистою.

Як зробити постільну білизну м’якою на дотик: що додати під час прання

Сіль застосовують двома способами. Столову ложку можна додати в барабан перед пранням, продукт збереже яскравий колір тканини і подарує їй м’якість. Також постіль можна замочити у сольовому розчині перед пранням. На 10 літрів води необхідно взяти столову ложку солі, ретельно все розмішати й на 2 години замочити білизну в цьому розчині. Потім речі треба випрати як зазвичай.

Столовий оцет. Цей продукт вважається натуральним кондиціонером для білизни. Оцет допомагає пом’якшити тканину і додати їй природнього блиску. Перед увімкненням режиму полоскання треба поставити машинку на паузу й додати 150 мл оцту у відсік для кондиціонера. Далі необхідно дати приладу завершити цикл прання.

Харчова сода. Варто додати склянку соди в барабан і запустити цикл прання. Після застосування продукту постіль стане м’якою, а також зникнуть усі плями, неприємні запахи та бактерії.

Як зробити тканину постільної білизни м’якою: важливі поради

Щоб постіль була приємною на дотик і не мала ковтунців, треба дотримуватися кількох простих рекомендацій щодо її прання та сушіння.

Після прання відразу розвішуйте білизну, якщо залишити її в барабані, тканина стане жорсткою.

Найкраще прасувати білизну ще вологою, тоді вона буде м’якенькою на дотик та рівною.

Кольорову білизну важливо прати окремо від світлої чи білої, щоб тканина не полиняла, бо фарба може додавати світлій постілі жорсткості.

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