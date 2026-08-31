Постійно хочеться солоного: цей симптом може вказувати на невиліковну хворобу

Чипси / © pixabay.com

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Раптова та постійна потреба їсти солоне — це не просто зміна смакових уподобань, а можливий ранній симптом хвороби Аддісона. Цей стан вражає надниркові залози та потребує обов’язкового лікування, оскільки без медичного втручання може нести загрозу життю.

Про це повідомляє Egeszsegkalauz.

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Хвороба Аддісона (первинна адренокортикальна недостатність) виникає через пошкодження кори надниркових залоз — невеликих парних органів, розташованих над нирками. Це призводить до критичного зниження рівня гормонів кортизолу та альдостерону.

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Саме нестача альдостерону, який допомагає ниркам регулювати баланс натрію та калію, змушує організм втрачати натрій. Як наслідок, людина може відчувати аномально сильну, нетипову для неї тягу до солоної їжі. Симптоми хвороби зазвичай розвиваються поступово протягом кількох місяців, через що їх легко сплутати зі звичайною перевтомою.

Фахівці наголошують, що звернення до лікаря є обов’язковим, якщо потяг до солі супроводжується такими ознаками:

Хронічна втома та слабкість. Супроводжується болем у м’язах, суглобах або судомами.

Зниження артеріального тиску. Регулярні запаморочення або переднепритомні стани під час підйому з ліжка чи стільця (ортостатична гіпотензія).

Специфічні зміни шкіри. Посилена пігментація або потемніння окремих ділянок (особливо навколо родимок та шрамів), що спричинено надмірним виробленням гормону АКТГ у відповідь на нестачу кортизолу.

Проблеми з травленням. Нудота, блювота, діарея, біль у животі, а також втрата апетиту та безпричинне схуднення.

Найчастіше хворобу провокує аутоімунний процес, за якого імунна система помилково атакує здорові тканини надниркових залоз. Рідше причиною стають інфекції (наприклад, туберкульоз), генетичні порушення або кровотечі.

Якщо хворобу вчасно не виявити, то звичайна інфекція, травма або сильний стрес можуть викликати небезпечний напад — адреналову кризу. У такі моменти організму бракує гормону кортизолу. Через це різко падають тиск і цукор у крові, настає сильне зневоднення, а людина не може ясно мислити. Цей стан потребує негайної допомоги лікарів, інакше він може призвести до смерті.

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Для підтвердження діагнозу лікарі призначають лабораторні аналізи на рівень кортизолу, натрію, калію та стимуляційний тест АКТГ. За необхідності проводяться апаратні дослідження (КТ або МРТ).

Лікувати цю хворобу потрібно все життя. Пацієнтам доведеться щодня приймати спеціальні гормональні ліки, які дають організму те, чого він сам уже не виробляє. А під час інших хвороб або сильних фізичних навантажень дозу цих препаратів потрібно змінювати, обов’язково порадившись із лікарем.

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