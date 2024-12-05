Посуд сяятиме, як у дорогому ресторані: допоможе розчин із двох підручних засобів

Бездоганно чистий посуд – мрія кожної господині, втілити яку допоможуть два копійчані засоби, що є на кожній кухні.

Розповідаємо, як вимити навіть дуже старий посуд до блиску за допомогою двох копійчаних засобів, які завжди є під рукою у кожної господині.

Чим помити посуд, щоб зійшов навіть застарілий наліт і бруд

Підготовка розчину для миття посуду. Візьміть глибоку миску чи тазик і налийте до п’яти літрів теплої води, розчиніть 100 грамів солі. Сіль – це найкращий очищувальний засіб, який допоможе видалити застарілий жир і наліт. Додайте у розчин 200 мл звичайного столового оцту. Хімічна реакція між сіллю та оцтом має потужну очищувальну дію. Такий засіб розчинить усі застарілі забруднення й надасть навіть старому посуду неймовірного блиску.

Візьміть глибоку миску чи тазик і налийте до п’яти літрів теплої води, розчиніть 100 грамів солі. Сіль – це найкращий очищувальний засіб, який допоможе видалити застарілий жир і наліт. Додайте у розчин 200 мл звичайного столового оцту. Хімічна реакція між сіллю та оцтом має потужну очищувальну дію. Такий засіб розчинить усі застарілі забруднення й надасть навіть старому посуду неймовірного блиску. Технологія обробки посуду. Перед тим, як занурити посуд у розчин, його треба вимити від видимих забруднень. У цьому розчині можна замочувати тарілки, ложки й виделки, чашки, склянки, посуд з кришталю. Рекомендовано витримувати посуд у засобі не більше 3 хвилин. Важливо повністю занурити кожен предмет, приділяючи особливу увагу краям і заглибленням, де забруднень може бути найбільше.

Перед тим, як занурити посуд у розчин, його треба вимити від видимих забруднень. У цьому розчині можна замочувати тарілки, ложки й виделки, чашки, склянки, посуд з кришталю. Рекомендовано витримувати посуд у засобі не більше 3 хвилин. Важливо повністю занурити кожен предмет, приділяючи особливу увагу краям і заглибленням, де забруднень може бути найбільше. Ополіскування й висушування. Фінішний етап також вкрай важливий, ним не варто нехтувати — тоді посуд сяятиме, неначе щойно з магазину. Після замочування посуд варто добре виполоскати у проточній теплій воді, щоб не було залишків соди й оцту. Потім візьміть рушник чи серветку з ворсу і витріть посуд насухо. Це варто зробити швидко, не даючи воді залишити сліди після висихання. Ваш посуд після такої процедури матиме бездоганний вигляд і сяяння.

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