Посудомийка залишає бруд і плями: перевірте ці причини першими

Посудомийна машина / © pexels.com

Реклама

Якщо посудомийна машина погано миє посуд, спочатку перевірте налаштування, завантаження та стан деталей, до яких є безпечний доступ. Лише після цього варто вирішувати, чи потрібна діагностика майстра.

ТСН.ua зібрав поради, що варто перевірити насамперед.

Реклама

Почніть із найпростіших перевірок

Переконайтеся, що ви не ввімкнули режим ополіскування або коротку програму для легких забруднень. Для жирних каструль і засохлих залишків потрібен інтенсивніший цикл.

Реклама

Великі шматки їжі краще прибрати з посуду перед завантаженням. Машина може не впоратися з присохлим соусом чи пригорілими рештками за один короткий цикл, а тверді частинки здатні забити фільтр.

Також перевірте, чи правильно працюють дверцята дозатора: таблетка або порошок мають потрапляти в камеру під час циклу.

Фільтр, сіль і мийний засіб: що перевірити

Забитий фільтр погіршує циркуляцію та злив води, тому частинки бруду можуть знову осідати на посуді. Вимкніть прилад, дістаньте нижній кошик і очистьте фільтр так, як описано в інструкції. Для багатьох моделей виробники радять промивати його під проточною водою з м’якою щіткою, але будьте обережені, бо спосіб зняття відрізняється.

Подивіться, чи не забиті отвори розбризкувачів. Вони мають вільно обертатися й не бути перекритими залишками їжі або посудом. Не проштовхуйте сміття всередину гострими предметами.

Реклама

Сіль і ополіскувач виконують різні функції. Регенерувальна сіль допомагає системі пом’якшення води, а ополіскувач зменшує кількість крапель і розводів під час сушіння. Використовуйте лише засоби, призначені для посудомийних машин, і дотримуйтеся дозування виробника: надлишок так само може погіршити результат, як і нестача.

Як завантаження заважає воді

Навіть справна машина митиме гірше, якщо вода не дістається до поверхонь. Не ставте тарілки впритул одна до одної, не накладайте посуд один на одного й залишайте розбризкувачам простір для обертання. Перед запуском прокрутіть їх рукою: вони не повинні чіпляти кошик, каструлю чи довгі столові прибори.

Каструлі, сковорідки та великі тарілки розміщуйте в нижньому кошику, а чашки й келихи — у верхньому, дном донизу або під нахилом. Посуд у кошику має стояти так, як передбачає правильне завантаження посудомийки: предмети з глибокими порожнинами не мають збирати воду, а столові прибори не повинні злипатися в один щільний пучок.

Коли зупинитися й викликати майстра

Якщо після очищення фільтра, перевірки розбризкувачів, зміни програми та правильного завантаження результат не покращився, причина може бути не в користуванні. На це також вказують відсутність нагрівання, незвичний гул, вода, що залишається в камері, протікання або помилки на дисплеї.

Реклама

Не розбирайте насос, нагрівальний елемент чи електричні вузли самостійно й не працюйте з підключеною до мережі технікою. Перекрийте подачу води та від'єднайте прилад від живлення лише у спосіб, передбачений інструкцією, а ремонт доручіть кваліфікованому майстру.

Перед зверненням до сервісу запишіть модель посудомийної машини, код помилки та момент, коли виникла проблема. Це допоможе швидше визначити, чи потрібен ремонт, чи достатньо обслуговування.

Короткий чекліст перед новим циклом

оберіть програму відповідно до рівня забруднення;

приберіть великі залишки їжі;

перевірте, чи чисті фільтр і отвори розбризкувачів;

переконайтеся, що кошики та дозатор не заблоковані;

додайте сіль, ополіскувач і мийний засіб за інструкцією;

прокрутіть розбризкувачі перед запуском.

Новини партнерів

Новини партнерів