Посудомийка залишає посуд брудним: правильне завантаження змінить усе

Чому посудомийна машина погано миє / © unsplash.com

Найчастіше причина банальна — неправильне розміщення посуду. Навіть найсучасніша модель не впорається, якщо вода не зможе дістатися до всіх поверхонь.

Розбризкувачі працюють, але не “бачать” посуд

Ефективність миття напряму залежить від вільного обертання розбризкувачів. Якщо кошики заповнені надто щільно або хаотично, всередині камери утворюються так звані “сліпі зони”. У цих ділянках вода просто не циркулює, тому посуд залишається брудним навіть після повного циклу.

Великі предмети — по краях, центр залишайте вільним

Каструлі, дека та інший громіздкий посуд не повинні перекривати шлях потужним струменям з центрального розбризкувача. Оптимальне рішення — розміщувати їх уздовж країв нижнього кошика, залишаючи центральну частину відкритою. Це забезпечить безперешкодний рух води та рівномірне очищення.

Як ставити чашки, келихи та склянки

Верхній кошик — зона для дрібного та крихкого посуду. Чашки й келихи варто розташовувати дном догори під невеликим нахилом, щоб вода не застоювалася, а легко стікала. Важливо також, щоб вони не торкалися одна одної: щільне прилягання заважає струменям проникати всередину, через що залишаються плями та наліт.

Столове приладдя: порядок має значення

Ножі, вилки та ложки найкраще розставляти ручками вниз у спеціальних кошиках, чергуючи предмети. Такий спосіб дає змогу воді охопити кожен елемент з усіх боків. Особливо забруднений посуд доцільно ставити ближче до центру нижньої корзини — там тиск води найбільший.

Нижня полиця — для “важкої артилерії”

Нижній рівень машини призначений для тарілок, сковорідок, каструль і кришок. Тарілки розміщуйте вертикально між напрямними штифтами, злегка розвертаючи одну відносно одної — це покращує доступ води й гарантує бездоганний результат.

Коротке ополіскування — маленький лайфгак з великим ефектом

Перед тим як завантажити посуд, варто швидко змити під проточною водою великі залишки їжі. Такий простий крок особливо важливий для засохлих або пригорілих решток, які машині важко видалити за один цикл. Завдяки цьому миття стає ефективнішим без додаткових зусиль.

Спецзасоби — не опція, а необхідність

Щоб уникнути розводів і нальоту, обов’язково використовуйте ополіскувач і регенерувальну сіль. Ополіскувач допомагає краплям води стікати рівномірно, залишаючи склянки без плям, а сіль пом’якшує воду та запобігає утворенню накипу на нагрівальних елементах.

Чистий фільтр — запорука чистого посуду

Фільтр, розташований на дні машини, потрібно регулярно промивати від залишків їжі. Забитий фільтр погіршує злив води, спричиняє неприємний запах і може стати причиною повторного осідання бруду на вже вимитому посуді.

Розумне завантаження — ідеальний результат

Правильна організація простору в посудомийній машині дає одразу кілька переваг:

чистий і блискучий посуд без повторного миття;

економія води, електроенергії та мийного засобу;

можливість користуватися короткими та економними програмами;

довший термін служби техніки.

Засвоївши ці нескладні правила, ви назавжди забудете про тьмяні келихи й тарілки з плямами. Посудомийна машина перетвориться з джерела розчарувань на надійного партнера, який щодня полегшує ваше життя.