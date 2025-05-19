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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
766
Час на прочитання
2 хв

Посипте грядку — і цибуля виросте з кулак: рецепт засобу, який передають із покоління в покоління

Цибуля — це незамінний овоч на кожній кухні, тому всі господарі намагаються виростити якомога більший урожай. Але не завжди виходить досягти бажаного результату, і ось чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як виростити велику цибулю

Як виростити велику цибулю / © Pixabay

Іноді вирощування цибулі може перетворитися на справжнє випробування. І річ не в тому, що за нею складно доглядати, адже культура зовсім невибаглива і не потребує особливих умов для росту. Основною проблемою, як говорять досвідчені городники, є підступна цибулева муха. Її личинки з’являються прямо з відкладених у ґрунті яєць і безжально вигризають соковиті цибулини зсередини. Потім рослина гине, і врожай не вдається зібрати. Розповідаємо, як боротися з цибулевою мухою, щоб отримати зі своєї грядки багато великої й соковитої цибулі.

Чим посипати грядку з цибулею, щоб захистити рослини від цибулевої мухи й отримати багатий урожай

Є перевірений засіб, який допоможе не лише врятувати грядки, а й виростити по-справжньому великі цибулини. І він складається з простих інгредієнтів.

Ця суміш на основі деревного попелу є простим, але вкрай дієвим засобом від шкідників. Щоб приготувати порошок, треба взяти:

  • 1 кг деревного попелу;

  • 1 кг тютюнового пилу;

  • 5 столових ложок харчової соди.

Всі інгредієнти необхідно добре перемішати, а потім цю суміш розсипати по грядці. Важливо знати: посипати цибулю потрібно не один раз. Обробку проводять у травні-червні двічі чи тричі, до того, як муха встигне відкласти яйця.

Попіл не лише від шкідників: яка його користь

Ця органіка має подвійну користь. Крім відлякування комах, деревний попіл стимулює ріст і розвиток рослини, активізуючи обмінні процеси. Цибуля починає формувати великі щільні головки, якраз ті самі, розміром з кулак.

Ефект такого засобу значно ширший, ніж здається на перший погляд. Комбінація попелу, тютюну і соди захищає не тільки від цибулевої мухи. Засіб допомагає забути про інших комах-шкідників:

  • попелиць;

  • слимаків;

  • довгоносиків.

Така суміш — проста, недорога, ефективна та перевірена часом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
766
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