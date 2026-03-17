Чим підживити цибулю

Навіть досвідчені городники іноді стикаються з проблемою: цибуля росте, але головки залишаються дрібними або починають псуватися ще на грядці. Часто причина криється не в погоді, а в нестачі правильного підживлення у потрібний момент. Саме тому багато господарів користуються засобом, що готується за простим рецептом, який передається з покоління в покоління. Це не складне добриво і не дорога хімія, а доступна суміш із кількох інгредієнтів, яка дійсно працює.

Як приготувати підживлення для цибулі

Для приготування потрібно всього три компоненти: гірчичний порошок, тютюновий пил і деревна зола. Інгредієнти змішують у рівних пропорціях і зберігають у сухому місці. Готову суміш розсипають тонким шаром між рядками цибулі.

Кожен компонент у суміші виконує свою функцію.

Гірчичний порошок покращує мікрофлору ґрунту та частково відлякує шкідників.

Тютюновий пил ефективно захищає від цибулевої мухи та інших комах.

Деревний попіл забезпечує рослину калієм і фосфором, які відповідають за формування великої цибулини.

У поєднанні ці інгредієнти не лише підживлюють, а й захищають рослину, що особливо важливо у період зростання.

Коли і як правильно застосовувати

Найкращий час для використання — коли починає формуватися головка. Саме в цей період цибуля потребує максимум поживних речовин і захисту.

Суміш розсипають по сухому ґрунту, після чого злегка розпушують землю або поливають. Достатньо 1–2 разів за сезон.

Після такого підживлення цибуля не лише збільшується в розмірі, а й стає щільнішою. Вона рідше гниє і значно краще зберігається взимку. Крім того, рослини виглядають здоровішими, а перо довше залишається зеленим і міцним.