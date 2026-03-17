ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Посипте грядку — і цибуля виросте з кулак: рецепт засобу, який передають із покоління в покоління

Яку суміш із доступних інгредієнтів варто посипати у міжрядді, щоб отримати щедрий урожай великих головок цибулі без гнилі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити цибулю

© pixabay.com

Навіть досвідчені городники іноді стикаються з проблемою: цибуля росте, але головки залишаються дрібними або починають псуватися ще на грядці. Часто причина криється не в погоді, а в нестачі правильного підживлення у потрібний момент. Саме тому багато господарів користуються засобом, що готується за простим рецептом, який передається з покоління в покоління. Це не складне добриво і не дорога хімія, а доступна суміш із кількох інгредієнтів, яка дійсно працює.

Як приготувати підживлення для цибулі

Для приготування потрібно всього три компоненти: гірчичний порошок, тютюновий пил і деревна зола. Інгредієнти змішують у рівних пропорціях і зберігають у сухому місці. Готову суміш розсипають тонким шаром між рядками цибулі.

Кожен компонент у суміші виконує свою функцію.

  • Гірчичний порошок покращує мікрофлору ґрунту та частково відлякує шкідників.

  • Тютюновий пил ефективно захищає від цибулевої мухи та інших комах.

  • Деревний попіл забезпечує рослину калієм і фосфором, які відповідають за формування великої цибулини.

У поєднанні ці інгредієнти не лише підживлюють, а й захищають рослину, що особливо важливо у період зростання.

Коли і як правильно застосовувати

Найкращий час для використання — коли починає формуватися головка. Саме в цей період цибуля потребує максимум поживних речовин і захисту.

Суміш розсипають по сухому ґрунту, після чого злегка розпушують землю або поливають. Достатньо 1–2 разів за сезон.

Після такого підживлення цибуля не лише збільшується в розмірі, а й стає щільнішою. Вона рідше гниє і значно краще зберігається взимку. Крім того, рослини виглядають здоровішими, а перо довше залишається зеленим і міцним.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie