Стрілкування цибулі — одна з найпоширеніших проблем, із якою стикаються городники. Щойно рослина починає випускати стрілки, велика частина поживних речовин іде не на формування великої цибулини, а на цвітіння. У результаті головки виростають дрібними і погано зберігаються взимку. Проте ще наші бабусі знали простий спосіб, який допомагав уникнути цієї проблеми без дорогих препаратів. Для цього вони використовували звичайний деревний попіл.

Чому цибуля починає стрілкуватися

Фахівці пояснюють, що найчастіше цибуля випускає стрілки через перепади температури, неправильне зберігання сіянки та нестачу поживних речовин.

Особливо часто проблема виникає після холодної весни або різких нічних похолодань. Також стрілкування може провокувати надмірна вологість та виснажений ґрунт.

Навіщо посипати міжряддя цибулі попелом

Досвідчені городники радять регулярно посипати міжряддя деревним попелом. Попіл містить калій, кальцій, фосфор та інші корисні мікроелементи, які зміцнюють рослину та допомагають правильно формувати цибулину.

Крім того, попіл зменшує кислотність ґрунту, відлякує частину шкідників і допомагає землі довше залишатися пухкою після поливу.

Найкраще посипати міжряддя тонким шаром по вологому ґрунту. На один квадратний метр зазвичай використовують приблизно склянку сухого попелу. Після цього землю можна злегка розпушити.

Городники радять повторювати процедуру кожні два-три тижні, особливо у період активного зростання цибулі.

