Досвідчені дачники поділилися перевіреним способом, який допомагає ремонтантній полуниці давати врожай хвиля за хвилею майже до холодів.

За їхніми словами, річ не у дорогих препаратах чи складних схемах догляду. Головне — правильно замульчувати грядки у потрібний момент.

Що потрібно зробити, щоб полуниця рясно родила

Під кожен кущ слід підсипати 2-3 жмені сухої хвойної підстилки, формуючи шар приблизно 8-10 сантиметрів. Найкращий час для цього — період цвітіння та появи зав’язі. Саме тоді рослина витрачає найбільше сил і потребує додаткового захисту.

Після такого простого догляду кущі починають довше зберігати силу, а плодоношення стає активнішим і тривалішим.

Чому хвоя допомагає збільшити врожай полуниці

Хвойна мульча створює стабільний мікроклімат біля коріння та покращує умови для росту рослини. Вона:

довше утримує вологу після поливання;

не дає землі перегріватися у спеку;

стримує появу бур’янів;

знижує ризик гнилі та грибкових захворювань;

захищає ягоди від контакту з вологою землею.

Завдяки цьому плоди залишаються чистими, щільними та менше псуються.

Чому це особливо важливо для ремонтантної полуниці

Ремонтантна полуниця віддає врожай кілька разів за сезон, тому швидше виснажується. Якщо не підтримати кущі, ягоди дрібнішають, а плодоношення слабшає. Саме тому мульчування є одним із найефективніших і найдоступніших способів допомогти рослині.

Якщо хочете збирати великі ягоди не кілька тижнів, а майже до осені, спробуйте цей метод уже зараз. Іноді справжній секрет рекордного врожаю ховається не в магазинних добривах, а у звичайній природній мульчі.

