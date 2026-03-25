Посипте це під лаванду — і кущі зацвітуть, як ніколи раніше

Лаванда. / © unsplash.com

Реклама

Лаванда — окраса будь-якого саду. Ця багаторічна рослина з приємним, інтенсивним ароматом, який відлякує комарів, кліщів та попелицю. Вона чудово поєднується з іншими рослинами на клумбах та має чудовий вигляд в горщиках на терасах та балконах.

Як доглядати за лавандою та яке домашнє добриво ідеально підживить її, повідомив ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Як доглядати за лавандою

Лаванда найкраще ростиме на сонячному місці. Ця рослина любить добре дренований ґрунт — бажано лужний. Поливання має бути помірним, але регулярним (більше води лише в періоди спеки та посухи). Уникайте перезволоження, оскільки це сприяє розвитку грибкових захворювань.

Реклама

Важливим у догляді є обрізання пагонів на одну третину навесні. Для цього слід використовувати гострі секатори, щоб зменшити ризик зараження рослини. Варто видалити мертві та здерев'янілі пагони та надати рослині кулясту форму.

Влітку також гарною ідеєю буде видалення зів'ялих квіткових головок, щоб стимулювати рослину до повторного цвітіння

Підживлення лаванди

Помірне підживлення також важливе. Втім варто пам’ятати, що лаванда не любить сильних хімікатів. Садівники радять у березні посипати її кущі домашнім добривом, а вже у червні рослина потішить рясним цвітінням.

Яєчна шкаралупа — знахідка для підживлення лаванди. Зваріть яйця в несолоній воді, роздавіть шкаралупу та залийте її водою. Через кілька днів полийте лаванду та посипте шкаралупу під рослину, змішавши її з верхнім шаром ґрунту.

Реклама

Це забезпечить рослину цінними поживними речовинами — залізом, кремнієм, кальцієм, сіркою та цинком — які стимулюють та посилюють цвітіння. Це також природним чином відновить лужний pH ґрунту.

