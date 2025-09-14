ТСН у соціальних мережах

Посипте цим грядки з озимим часником восени лише раз — і головки виростуть розміром з кулак

Чим підживити ґрунт восени, щоб виросли великі й соковиті головки озимого часнику: натуральний засіб, перевірений роками.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити озимий часник восени

Чим підживити озимий часник восени / © Pixabay

Озимий часник вважається одним із найневибагливіших городніх культур, але щоб отримати великі, соковиті й ароматні головки, потрібно підживити ґрунт ще восени. Існує простий секрет, який досвідчені господарі використовують упродовж багатьох років. Достатньо лише один раз посипати грядку під зиму — і результат вас неодмінно здивує.

Що варто внести на грядки з озимим часником восени

Найкраще підживлення для часнику — деревний попіл. Він містить калій, кальцій, фосфор та інші мікроелементи, які допомагають рослинам добре вкоренитися до морозів і з весни піти в активне зростання. Окрім того, попіл знижує кислотність ґрунту, а часник особливо не любить кислі землі.

Як правильно застосовувати деревний попіл для підживлення.

  • Після садіння зубців рівномірно розсипте склянку попелу на 1 м² грядки.

  • Злегка затопчіть його в землю граблями або просто присипте тонким шаром ґрунту.

  • За бажанням можна змішати попіл із невеликою кількістю перегною — це посилить ефект.

Чому саме попіл найкорисніший для озимого часнику

  • Попіл діє як природний антисептик, захищає часник від гнилі та ґрунтових шкідників.

  • Завдяки калію і кальцію головки виростають щільними, соковитими й добре зберігаються всю зиму.

  • Підживлення вноситься лише один раз — і цього вистачає для збору багатого врожаю.

Варто знати, що не можна використовувати для підживлення ґрунту свіжий гній восени, він обпікає коріння і шкодить часнику. Попіл набагато м’якший і безпечніший варіант, який перевірений роками.

