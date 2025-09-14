Чим підживити озимий часник восени / © Pixabay

Озимий часник вважається одним із найневибагливіших городніх культур, але щоб отримати великі, соковиті й ароматні головки, потрібно підживити ґрунт ще восени. Існує простий секрет, який досвідчені господарі використовують упродовж багатьох років. Достатньо лише один раз посипати грядку під зиму — і результат вас неодмінно здивує.

Що варто внести на грядки з озимим часником восени

Найкраще підживлення для часнику — деревний попіл. Він містить калій, кальцій, фосфор та інші мікроелементи, які допомагають рослинам добре вкоренитися до морозів і з весни піти в активне зростання. Окрім того, попіл знижує кислотність ґрунту, а часник особливо не любить кислі землі.

Як правильно застосовувати деревний попіл для підживлення.

Після садіння зубців рівномірно розсипте склянку попелу на 1 м² грядки.

Злегка затопчіть його в землю граблями або просто присипте тонким шаром ґрунту.

За бажанням можна змішати попіл із невеликою кількістю перегною — це посилить ефект.

Чому саме попіл найкорисніший для озимого часнику

Попіл діє як природний антисептик, захищає часник від гнилі та ґрунтових шкідників.

Завдяки калію і кальцію головки виростають щільними, соковитими й добре зберігаються всю зиму.

Підживлення вноситься лише один раз — і цього вистачає для збору багатого врожаю.

Варто знати, що не можна використовувати для підживлення ґрунту свіжий гній восени, він обпікає коріння і шкодить часнику. Попіл набагато м’якший і безпечніший варіант, який перевірений роками.