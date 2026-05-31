Малина здатна щедро вродити великими та солодкими ягодами, але лише за умови правильного догляду. Одним із ключових етапів є своєчасне підживлення, адже нестача поживних речовин може позначитися на кількості та якості врожаю.

Які елементи потрібні малині в різні періоди росту та як не нашкодити кущам, читайте у матеріалі Deccoria.pl.

Одним з найважливіших заходів у догляді за малиною є удобрення — це забезпечити рясний урожай, а також ріст без хвороб. Садівники пояснюють, що на початку весни вирішальним є азот, який відповідає за формування зеленої маси. Втім, у період цвітіння та дозрівння плодів важливими є калій, фосфор, магній і кальцій.

Важливо пам’ятати, що малина не любить набмірного підживлення. Ба більше — воно навіть може нашкодити. Якщо переборщити з кальцієм, то це вплине на солодкість та якість плодів, а велика кількість азоту спричинить надмірний ріст листя і нашкодить плодоношенню.

Добрива для малини

Перше удобрювання слід робити на початку вегетаційного періоду — у березні та квітні. У червні кущі знову потрібно підгодувати до майбутнього сезону плодоношення.

Компост

Для підживлення найкраще підійде добре розкладений компост — це особливо важливо для молодої малини після посадки. Розсипте його шаром товщиною близько 5 см навколо кущів;

Розчин живокосту

Помістіть приблизно 1 кг пагонів, листя та квітів живокосту у відро. Залийте їх 10 літрами води та залиште у темному місці на 2-3 тижні, періодично помішуючи. Процідіть розчин, розведіть його у співвідношенні 1:5 і полийте кущі.

Кавова гуща

Малина також любить каву. Однак не використовуйте мокру кавову гущу — її потрібно спочатку висушити. Потім розсипте гущу під кущами малини, створюючи шар завтовшки 2 сантиметри, і обережно перемішайте з ґрунтом, а далі — полийте водою.

Бананова шкірка

Наріжте кілька бананових шкірок на дрібні шматочки та висушіть. Потім подрібніть їх у порошок, розсипте під малину — приблизно 2 столові ложки на кущ. Ззлегка перемішайте з верхнім шаром ґрунту та полийте.

