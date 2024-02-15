Потім не будете проріджувати: сусідка показала цікавий спосіб, як сіяти моркву за допомогою банки

Пропонуємо незвичайний спосіб, як посіяти моркву, щоб не було густо і не довелося проріджувати.

Ще одним плюсом висівання моркви, щоб не було густо, є те, що вона виростає дуже великою. Ви точно будете задоволені результатом. А знадобиться вам всього лише одна звичайна банка. Сусідка поділилася цікавим способом, який вона використовує вже не один рік. Спробуйте і ви.

Як посадити моркву без проріджування: спосіб перший

На грядці за допомогою банки робите впритул один до одного поглиблення, вдавлюючи ємність у ґрунт на 2-3 см. Круглі лунки, які утворилися, полийте водою. Тепер туди можна посіяти по колу 3-5 насінин моркви.

Далі засиваєте кожну лунку землею. Другий та наступний рядки потрібно зробити максимально зручними для себе. Наприклад, можна відступити на ширину плоскоріза чи сапки. Так вам буде зручніше пізніше доглядати за кущами моркви.

Посіяна морква виросте доволі щільно — по 3-5 штук в одній лунці. Але проріджувати її не потрібно! Коренеплодам точно вистачить місця і поживних речовин. В такому разі рослини будуть допомагати одна одній.

Хитрий спосіб висівання моркви, щоб не було густо

В цьому разі грядка з морквою буде створена по-сусідству з цибулею. Насіння моркви висівається по краю грядки, впритул до цибулі. По периметру грядки робляться поглиблення між рядами за допомогою банки.

В кожну лунку кладеться також по 3-5 насінин, які присипаються вологим ґрунтом. Як тільки ви приберете цибулю, моркву можна буде підгорнути, щоб коренеплоди не почали зеленіти.

Такий спосіб має подвійну користь — допомагає боротися із моквяною та цибульною мухою, а також ущільнює висаджування.

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