Які функції в телефоні потрібно вимкнути для того, щоб не сідав акумулятор / © unsplash.com

На більшості Android-смартфонів є зручна “шторка” швидких налаштувань — достатньо провести пальцем зверху вниз по екрану. Там зібрані ключові параметри. Дізнайтеся, які з них варто вимкнути, щоб батарея тримала заряд довше, а телефон працював швидше.

Wi-Fi

Цей модуль — один із головних “пожирачів” енергії. Якщо ви зараз не користуєтеся Wi-Fi — вимикайте. Увімкнений Wi-Fi постійно шукає мережі, що значно навантажує батарею і пришвидшує її зношування.

Мобільні дані

Опція “Передача даних” відповідає за мобільний інтернет. Якщо постійний онлайн не потрібен — відключайте. Важливо: при цьому повідомлення і дзвінки в месенджерах (WhatsApp, Telegram) надходити не будуть, а звичайні дзвінки залишаються активними.

Bluetooth

Якщо не користуєтеся бездротовими навушниками, колонками чи іншими аксесуарами — вимикайте Bluetooth. Постійний пошук пристроїв витрачає заряд. Також, якщо у вашому смартфоні є NFC (безконтактна оплата), але ви не користуєтеся ним, його можна вимкнути.

Автоповорот екрану та автояркість

Ці зручні функції задіюють датчики, які постійно працюють у фоні, аналізуючи освітлення та положення телефону. Це теж витрачає енергію. Автояркість часто помиляється, встановлюючи неідеальні рівні світла — простіше регулювати яскравість вручну. Автоповорот, якщо ви рідко дивитеся контент у горизонтальній орієнтації, взагалі може бути зайвим.

Режим польоту

“Aвіарежим” повністю вимикає всі бездротові модулі: мобільний зв’язок, Wi-Fi, Bluetooth. У цьому режимі дзвонити та користуватися інтернетом не вийде. Він чудово підходить для економії заряду, коли немає можливості підзарядити телефон, або якщо потрібно швидко його зарядити. На деяких моделях Wi-Fi і Bluetooth можуть залишатися активними навіть у режимі польоту — це варто перевірити в налаштуваннях.