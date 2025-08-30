- Дата публікації
Потрібно лише провести по "шторці" в смартфоні: вимкніть п’ять налаштувань — і заряд сідатиме повільніше
Багато функцій, що постійно працюють у фоновому режимі, непомітно “з’їдають” заряд батареї.
На більшості Android-смартфонів є зручна “шторка” швидких налаштувань — достатньо провести пальцем зверху вниз по екрану. Там зібрані ключові параметри. Дізнайтеся, які з них варто вимкнути, щоб батарея тримала заряд довше, а телефон працював швидше.
Wi-Fi
Цей модуль — один із головних “пожирачів” енергії. Якщо ви зараз не користуєтеся Wi-Fi — вимикайте. Увімкнений Wi-Fi постійно шукає мережі, що значно навантажує батарею і пришвидшує її зношування.
Мобільні дані
Опція “Передача даних” відповідає за мобільний інтернет. Якщо постійний онлайн не потрібен — відключайте. Важливо: при цьому повідомлення і дзвінки в месенджерах (WhatsApp, Telegram) надходити не будуть, а звичайні дзвінки залишаються активними.
Bluetooth
Якщо не користуєтеся бездротовими навушниками, колонками чи іншими аксесуарами — вимикайте Bluetooth. Постійний пошук пристроїв витрачає заряд. Також, якщо у вашому смартфоні є NFC (безконтактна оплата), але ви не користуєтеся ним, його можна вимкнути.
Автоповорот екрану та автояркість
Ці зручні функції задіюють датчики, які постійно працюють у фоні, аналізуючи освітлення та положення телефону. Це теж витрачає енергію. Автояркість часто помиляється, встановлюючи неідеальні рівні світла — простіше регулювати яскравість вручну. Автоповорот, якщо ви рідко дивитеся контент у горизонтальній орієнтації, взагалі може бути зайвим.
Режим польоту
“Aвіарежим” повністю вимикає всі бездротові модулі: мобільний зв’язок, Wi-Fi, Bluetooth. У цьому режимі дзвонити та користуватися інтернетом не вийде. Він чудово підходить для економії заряду, коли немає можливості підзарядити телефон, або якщо потрібно швидко його зарядити. На деяких моделях Wi-Fi і Bluetooth можуть залишатися активними навіть у режимі польоту — це варто перевірити в налаштуваннях.