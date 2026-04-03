ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
20k
Час на прочитання
2 хв

Потужна магнітна буря набирає обертів: коли і кого зачепить

В атмосфері спостерігається підвищення швидкості сонячного вітру, яке сприятиме посиленню геомагнітної активності.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Землю накриє магнітна буря

Землю накриє магнітна буря / © Associated Press

У суботу, 4 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Ситуацію посилила ще одна особливість на Сонці — велика корональна діра. Це ділянка, де магнітні поля слабші, через що сонячний вітер — потік заряджених частинок — виходить у космос значно швидше.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур й не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.

Магнітна буря 3 квітня

Сьогодні, 3 квітня, фахівці зафіксували збурення магнітного поля середньої інтенсивності, яке оцінюють у 4.3 бала за К-індексом. Проте цей показник не є остаточним — прогнози вказують на високу ймовірність того, що протягом дня шторм перетне небезпечну межу та перейде у «червону» зону.

У періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:

  • сильний головний біль або мігрень

  • різкі стрибки артеріального тиску

  • почуття надмірної втоми та апатія

  • порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)

  • дратівливість та емоційна нестабільність

  • запаморочення та нудота

  • тахікардія (прискорене серцебиття)

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

  • Передивитися щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Дата публікації
Кількість переглядів
20k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie