Потужна магнітна буря набирає обертів: коли і кого зачепить

Землю накриє магнітна буря / © Associated Press

У суботу, 4 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Ситуацію посилила ще одна особливість на Сонці — велика корональна діра. Це ділянка, де магнітні поля слабші, через що сонячний вітер — потік заряджених частинок — виходить у космос значно швидше.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур й не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.

Магнітна буря 3 квітня

Сьогодні, 3 квітня, фахівці зафіксували збурення магнітного поля середньої інтенсивності, яке оцінюють у 4.3 бала за К-індексом. Проте цей показник не є остаточним — прогнози вказують на високу ймовірність того, що протягом дня шторм перетне небезпечну межу та перейде у «червону» зону.

У періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:

сильний головний біль або мігрень

різкі стрибки артеріального тиску

почуття надмірної втоми та апатія

порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)

дратівливість та емоційна нестабільність

запаморочення та нудота

тахікардія (прискорене серцебиття)

Як зменшити вплив магнітних бур