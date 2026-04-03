- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 20k
- Час на прочитання
- 2 хв
Потужна магнітна буря набирає обертів: коли і кого зачепить
В атмосфері спостерігається підвищення швидкості сонячного вітру, яке сприятиме посиленню геомагнітної активності.
У суботу, 4 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.
Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
Ситуацію посилила ще одна особливість на Сонці — велика корональна діра. Це ділянка, де магнітні поля слабші, через що сонячний вітер — потік заряджених частинок — виходить у космос значно швидше.
Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур й не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.
Магнітна буря 3 квітня
Сьогодні, 3 квітня, фахівці зафіксували збурення магнітного поля середньої інтенсивності, яке оцінюють у 4.3 бала за К-індексом. Проте цей показник не є остаточним — прогнози вказують на високу ймовірність того, що протягом дня шторм перетне небезпечну межу та перейде у «червону» зону.
У періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:
сильний головний біль або мігрень
різкі стрибки артеріального тиску
почуття надмірної втоми та апатія
порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)
дратівливість та емоційна нестабільність
запаморочення та нудота
тахікардія (прискорене серцебиття)
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю