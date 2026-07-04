Потужна магнітна буря накрила Україну: 4 липня стане справжнім випробуванням

Сильне геомагнітне збурення накрило Землю / © NASA

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Пляма на Сонці, повернута до Землі, випустила потужний спалах Х-класу. За останню добу на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C та один спалах класу M1,2.

Про це повідомляє Space.com.

Кількість сонячних плям наразі становить 78 — це відносно високий показник, що свідчить про збереження напруженої геомагнітної ситуації.

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K-індекс 5,7 відповідає червоному рівню небезпеки за шкалою геомагнітної активності. Це означає, що буря здатна впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу систем зв’язку та енергетичних мереж.

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають при викривленні та повторному з’єднанні магнітних полів навколо сонячних плям. Вони поділяються на п’ять класів — A, B, C, M і X. Спалахи класу X являють собою найпотужніші виверження.

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