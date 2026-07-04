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Потужна магнітна буря накрила Україну: 4 липня стане справжнім випробуванням
Початок липня принесе українцям серйозне випробування від космічної погоди.
Пляма на Сонці, повернута до Землі, випустила потужний спалах Х-класу. За останню добу на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C та один спалах класу M1,2.
Про це повідомляє Space.com.
Кількість сонячних плям наразі становить 78 — це відносно високий показник, що свідчить про збереження напруженої геомагнітної ситуації.
K-індекс 5,7 відповідає червоному рівню небезпеки за шкалою геомагнітної активності. Це означає, що буря здатна впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу систем зв’язку та енергетичних мереж.
Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають при викривленні та повторному з’єднанні магнітних полів навколо сонячних плям. Вони поділяються на п’ять класів — A, B, C, M і X. Спалахи класу X являють собою найпотужніші виверження.