ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
876
Час на прочитання
1 хв

Потужна магнітна буря не вщухає: яка її потужність 8 листопада

Прогнозується поступове зниження напруженості магнітного поля.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 8 листопада, триває сильна магнітна буря. Хоч вона трохи зменшилася і сягнула К-індексу 5.7. Напередодні цей показник був 7.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Ефекти корональних дір та викиду корональної маси, що сталися нещодавно, збережуться протягом наступних кількох днів, перш ніж поступово зникнуть. Попередньо, геомагнітна активність може досягти рівнів STORM G3.

Також існує потенціал для подальшої спрямованої на Землю сонячної активності протягом вихідних через розташування складної активної області.

Магнітна буря 8 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 8 листопада. Фото: Мeteoagent.

Геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання. Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.

Вплив геомагнітних збурень можна послабити. Зокрема, для цього треба гарно спати, не вживати алкоголь, надати перевагу поживній та корисній їжі.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року Землю можуть накрити кілька періодів геомагнітної активності.

Дата публікації
Кількість переглядів
876
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie