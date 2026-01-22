ТСН у соціальних мережах

Потужна магнітна буря триває: з якою силою штормитиме 22 січня

Ефект від викиду на Сонці поступово зменшується, але геоактивність досі висока.

Олена Капнік
Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 22 січня, магнітна буря трохи ослабне, але залишається досить потужною. Вона опустилася до К-індексу 4,7.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Науковці наголошують, що вплив коронального випромінювання маси тривав протягом останніх 24 годин, а міжпланетне магнітне поле було негативним близько 36 годин. Це призвело до стійких рівнів геомагнітної активності, які досягли рівнів STORM G3 з коротким періодом G4 протягом ночі.

Залишкові ефекти від цієї корональної явища ще триватимуть, поступово знижуючись. Саме тому періоди шторму G1-G2 все ще ймовірні.

Магнітна буря 22 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 22 січня. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.

Щоб поліпшити своє самопочуття, медики радять зменшити фізичні навантаження та врівноважити емоційний стан.

