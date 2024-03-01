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Пов'язані з племенами половців: перелік українських прізвищ, які з'явилися ще в середньовіччі

Пов'язані з племенами половців: перелік українських прізвищ, які з'явилися ще в середньовіччі

Перелік українських прізвищ, які походять від половців: перевірте своє / Фото: Pexels

Дуже важливо берегти і пам'ятати історію нашого народу. Це стосується і українських прізвищ. Адже більшість з них з'явилося дійсно дуже давно.

Часто прізвища створювалися на основі певного соціального прошарку, до якого входили їх перші носії. Але є ще й такі, які були пов'язані з половцями. Про це пишуть у групі "Рідні – Генеалогічне Товариство" в соціальній мережі Facebook.

Половці були середньовічним тюркським народом, який населяв Євразійський степ від Дунаю до річки Іртиш у XI-XIV століттях. Приблизно в XI столітті половці розселилися і в українських степах. До XIII століття вони мали тісні культурні, військово-політичні, торгівельні відносини з Грузією, Візантією, Угорщиною, Албанією, Болгарією.

Перевіте перелік українських прізвищ, які пов'язані з половцями і були створені в той час, можливо, серед них є і ваше:

  • Акуш;
  • Алак;
  • Алперін;
  • Дулепа;
  • Кейран;
  • Кобан;
  • Кобяк;
  • Котян;
  • Куря;
  • Мандула;
  • Салават;
  • Сугрін;
  • Темір;
  • Тертер’ян;
  • Умуль;
  • Шарк;
  • Ямула.

За словами експертів, ці прізвища сьогодні є вкрай рідкісними. Однак, вони все ще зустрічаються. Так, наприклад, прізвище Дулепа сьогодні мають 159 носіїв і воно найбільше поширене в Кам'янець-Подільському районі. А родове ім'я Кобяк сьогодні носять всього лише 54 особи. Воно зустрічається в Сокальському районі (Львівська область), Києві, Оріхівському районі (Запорізька область), в Донецьку та Маріуполі.

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