Пов'язані з племенами половців: перелік українських прізвищ, які з'явилися ще в середньовіччі

Дуже важливо берегти і пам'ятати історію нашого народу. Це стосується і українських прізвищ. Адже більшість з них з'явилося дійсно дуже давно.

Часто прізвища створювалися на основі певного соціального прошарку, до якого входили їх перші носії. Але є ще й такі, які були пов'язані з половцями. Про це пишуть у групі "Рідні – Генеалогічне Товариство" в соціальній мережі Facebook.

Половці були середньовічним тюркським народом, який населяв Євразійський степ від Дунаю до річки Іртиш у XI-XIV століттях. Приблизно в XI столітті половці розселилися і в українських степах. До XIII століття вони мали тісні культурні, військово-політичні, торгівельні відносини з Грузією, Візантією, Угорщиною, Албанією, Болгарією.

Перевіте перелік українських прізвищ, які пов'язані з половцями і були створені в той час, можливо, серед них є і ваше:

Акуш;

Алак;

Алперін;

Дулепа;

Кейран;

Кобан;

Кобяк;

Котян;

Куря;

Мандула;

Салават;

Сугрін;

Темір;

Тертер’ян;

Умуль;

Шарк;

Ямула.

За словами експертів, ці прізвища сьогодні є вкрай рідкісними. Однак, вони все ще зустрічаються. Так, наприклад, прізвище Дулепа сьогодні мають 159 носіїв і воно найбільше поширене в Кам'янець-Подільському районі. А родове ім'я Кобяк сьогодні носять всього лише 54 особи. Воно зустрічається в Сокальському районі (Львівська область), Києві, Оріхівському районі (Запорізька область), в Донецьку та Маріуполі.

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