Названо наймоднішу коротку стрижку літа 2026 року

Короткі жіночі стрижки

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Зі збільшенням температур та наближенням спекотних днів жінки все частіше замислюються про перехід на короткі, легкі та повітряні зачіски. Як стверджують експерти, головним фаворитом літнього сезону стала стрижка біксі (bixie), яка впевнено лідирує як у повсякденному житті, так і на світових червоних доріжках. Цей образ поєднує в собі зухвалість, елегантність та дивовижну простоту у догляді.

Історія та нове дихання тренду

Стрижка біксі не є абсолютно новим трендом. Вона була неймовірно популярною у 1990-х роках. Тоді цей стиль диктували головні зірки епохи — Мег Раян, Кемерон Діас, Голлі Беррі, а також Дрю Беррімор.

Нова хвиля інтересу до зачіски почалася приблизно у 2021 році. Оскільки зараз естетика 90-х років переживає повноцінний ренесанс (у моду повернулися джинси прямого крою, комбінезони, принти тай-дай, байкерські черевики та чокери), біксі ідеально вписалася у цей гардеробний контекст і стала головним хітом. Проте сучасне переосмислення зачіски пропонує набагато більше варіантів для гладких та витончених укладок, на відміну від суто гранжевого та недбалого стилю минулого століття.

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Біксі

Що таке біксі та чим вона відрізняється від піксі й бобу

Назва зачіски прямо вказує на її походження, це гібрид бобу (bob) та піксі (pixie). Вона взяла найкращі риси від обох варіантів і за довжиною займає чітку проміжну позицію.

Різниця між цими трьома популярними стрижками полягає в архітектурі пасом:

Піксі — це максимально короткий варіант. Волосся на потилиці стрижеться настільки близько до шкіри, що його неможливо зібрати навіть у мінімальний хвіст. Проділ тут зробити важко.

Боб — класичний варіант, який зазвичай сягає підборіддя або навіть опускається до плечей.

Біксі — помітно коротша за боб (її довжина закінчується в проміжку між мочкою вуха та підборіддям), але довша за піксі. Це дає власниці простір для маневрів: волосся на маківці залишається достатньо довгим, щоб його можна було заколоти, розділити на прямий чи косий проділ або доповнити повітряним чубчиком. Як і піксі, вона має безліч внутрішніх коротких шарів, що створюють чітку структуру.

Біксі

6 головних різновидів біксі для натхнення

Стилісти виділяють шість основних напрямків виконання цієї стрижки, які демонструють відомі жінки:

Класична біксі виглядає як трохи відросла піксі — з короткими шарами, вираженою текстурою та об’ємом. Текстурована біксі. Завдяки рваним шарам створюється більш розпатланий, невимушений та повітряний силует. Біксі з чубчиком. Чубчик може бути як легким та текстурним, так і більш щільним, що кардинально змінює сприйняття обличчя. Сміливий андеркат (undercut). Варіант у стилі панк-рок, для нього характерні дуже короткі або вибриті боки та подовжена верхня частина. Такий образ виглядає дуже сучасно та пасує жінкам будь-якого віку. Гладка та елегантна біксі із чітко вкладеним, гладким та відполірованим варіантом біксі, який підкреслив витонченість ліній обличчя. Вольф-біксі (wolf-bixie) - бунтарський варіант, який поєднує в собі багатошаровість вовчої стрижки (суміш шеггі та маллету) з короткою довжиною біксі, створюючи рок-н-рольний шик.

Біксі

Кому підходить стрижка та як за нею доглядати

Величезна перевага біксі — її абсолютна універсальність. Стрижка підходить для будь-якого типу волосся — прямого, хвилястого, кучерявого, густого чи тонкого. Завдяки великій кількості внутрішніх шарів вона є справжнім порятунком для тонкого волосся, оскільки візуально додає йому густоти та піднімає від коренів. Професійний стиліст завжди зможе адаптувати довжину шарів та форму чубчика під індивідуальні особливості та овал обличчя.

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Зачіска є максимально практичною. Вона не потребує щоденного багатогодинного укладання чи використання важких стайлінгових засобів, які створюють ефект «хрустких» пасом. Природна текстура тут є головною окрасою. Стилісти рекомендують для догляду простий алгоритм — після миття голови достатньо висушити волосся феном, за бажанням злегка підкрутити верхні пасма вирівнювачем або плойкою для дисциплінування, а потім нанести легкий текстуруючий спрей чи навіть трохи сухого шампуню для фіксації об’єму у коренів. Для класичних варіантів з вираженою текстурою можна використовувати легку помаду або віск для волосся.

Єдиний нюанс, який слід враховувати перед візитом до салону — це необхідність регулярного підтримання форми. Оскільки стрижка є короткою і має чітку структуру, відвідувати перукаря доведеться кожні 3-6 тижнів, залежно від швидкості росту вашого волосся.

Біксі

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