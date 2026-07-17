Повернення легендарної французької стрижки 90-х: цю трендову зачіску роблять усі світові зірки

Наймодніша стрижка 2026 / © Фото з відкритих джерел

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Мода на зачіски, як і на одяг, постійно повертається. Цього сезону стилісти знову згадали одну з найвідоміших французьких стрижок 90-х років — «метелик». Саме її дедалі частіше можна побачити на подіумах, у соціальних мережах і на знаменитостях, адже вона поєднує жіночність, природність і легкість у догляді. Фахівці переконані: ця зачіска пасує практично кожній жінці незалежно від віку та допомагає зробити волосся значно пишнішим без складних укладань.

Що таке стрижка «метелик»

Наймодніша стрижка 2026 / © Фото з відкритих джерел

Стрижка «метелик» отримала свою назву через характерну форму шарів. Верхні пасма коротші й обрамляють обличчя, тоді як нижні залишаються довшими. Якщо зібрати волосся назад, короткі шари нагадують крила метелика.

Саме завдяки такій техніці створюється ефект густого та об’ємного волосся, а зачіска має легкий і рухливий вигляд.

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Чому ця стрижка знову стала популярною

Наймодніша стрижка 2026 / © Фото з відкритих джерел

Головна причина популярності — природність. Сучасні жінки дедалі частіше відмовляються від складних укладань, обираючи зачіски, які гарно лягають навіть після звичайного сушіння феном.

Стрижка «метелик» має чимало переваг:

додає волоссю помітного об’єму;

робить риси обличчя м’якішими;

візуально омолоджує;

освіжає образ без кардинальної зміни довжини;

легко вкладається навіть удома;

підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся.

Кому найбільше пасує стрижка «метелик»

Наймодніша стрижка 2026 / © Фото з відкритих джерел

Однією з головних переваг цієї зачіски є її універсальність. Найкраще вона підходить власницям середнього та довгого волосся. Особливо ефектний вигляд матиме на тонкому волоссі, адже багатошаровість створює природний об’єм.

Також її часто рекомендують жінкам після 40 років, адже пасма біля обличчя допомагають приховати вікові зміни та додають зовнішності свіжості.

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Стрижка гармонійно поєднується майже з будь-якою формою обличчя. Майстер лише підбирає довжину передніх пасом і кількість шарів відповідно до індивідуальних особливостей.

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