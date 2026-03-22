- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 823
- Час на прочитання
- 2 хв
Повернення легенди: в моді знову стрижка з 90-х, яку люблять усі світові зірки
Стрижка поєднує простоту, універсальність і ефектність, тому й стала вибором багатьох найвідоміших жінок.
У світі краси є тренди, які не просто повертаються — вони переосмислюються і стають ще сильнішими. Саме це сталося зі стрижкою, яка була культовою у 90-х і сьогодні знову домінує на подіумах і червоних доріжках. Йдеться про лоб — подовжену версію боба, але більш легку та динамічну. Це не просто зачіска, а універсальна форма, яку вибирають найвідоміші моделі, акторки та інфлюенсери. І головне, вона має розкішний вигляд без складного укладання.
Чому саме ця стрижка знову в тренді
Головна причина — баланс між практичністю і стилем. Сучасний лоб — це стрижка із природним об’ємом і легкими вигинами всередину, характерними для 90-х.
Зачіска:
має доглянутий вигляд навіть без укладання;
додає об’єму тонкому волоссю;
не перевантажує образ;
легко адаптується під будь-який стиль.
Стилісти відзначають, що саме ця форма ідеально відповідає сучасному тренду на «тиху розкіш».
Чому цю стрижку вибирають світові зірки
Лоб має ефектний і дорогий вигляд як на червоних доріжках, так і в повсякденному житті. Вона дозволяє змінювати образ без радикальних рішень: її можна носити гладкою, хвилястою або з ефектом легкої недбалості.
На відміну від чітких форм 90-х, сьогодні лоб став більш живим:
кінчики часто підкручують всередину;
додають легкі хвилі;
залишають природний рух волосся.
Кому така стрижка пасує найбільше
Лоб підходbть практично всім, але особливо гарний вигляд має:
на тонкому волоссі — додає локонам об’єму;
на середній довжині — підкреслює форму обличчя;
за будь-якого віку — освіжає зовнішність.
Завдяки варіаціям довжини та текстури її можна адаптувати під будь-які риси обличчя.