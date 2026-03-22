Повернення легенди: в моді знову стрижка з 90-х, яку люблять усі світові зірки

Яка стрижка з 90-х знову в моді / © Freepik

У світі краси є тренди, які не просто повертаються — вони переосмислюються і стають ще сильнішими. Саме це сталося зі стрижкою, яка була культовою у 90-х і сьогодні знову домінує на подіумах і червоних доріжках. Йдеться про лоб — подовжену версію боба, але більш легку та динамічну. Це не просто зачіска, а універсальна форма, яку вибирають найвідоміші моделі, акторки та інфлюенсери. І головне, вона має розкішний вигляд без складного укладання.

Чому саме ця стрижка знову в тренді

Головна причина — баланс між практичністю і стилем. Сучасний лоб — це стрижка із природним об’ємом і легкими вигинами всередину, характерними для 90-х.

Зачіска:

має доглянутий вигляд навіть без укладання;

додає об’єму тонкому волоссю;

не перевантажує образ;

легко адаптується під будь-який стиль.

Стилісти відзначають, що саме ця форма ідеально відповідає сучасному тренду на «тиху розкіш».

Чому цю стрижку вибирають світові зірки

Лоб має ефектний і дорогий вигляд як на червоних доріжках, так і в повсякденному житті. Вона дозволяє змінювати образ без радикальних рішень: її можна носити гладкою, хвилястою або з ефектом легкої недбалості.

На відміну від чітких форм 90-х, сьогодні лоб став більш живим:

кінчики часто підкручують всередину;

додають легкі хвилі;

залишають природний рух волосся.

Кому така стрижка пасує найбільше

Лоб підходbть практично всім, але особливо гарний вигляд має:

на тонкому волоссі — додає локонам об’єму;

на середній довжині — підкреслює форму обличчя;

за будь-якого віку — освіжає зовнішність.

Завдяки варіаціям довжини та текстури її можна адаптувати під будь-які риси обличчя.