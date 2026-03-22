ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
823
Час на прочитання
2 хв

Повернення легенди: в моді знову стрижка з 90-х, яку люблять усі світові зірки

Стрижка поєднує простоту, універсальність і ефектність, тому й стала вибором багатьох найвідоміших жінок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка стрижка з 90-х знову в моді

У світі краси є тренди, які не просто повертаються — вони переосмислюються і стають ще сильнішими. Саме це сталося зі стрижкою, яка була культовою у 90-х і сьогодні знову домінує на подіумах і червоних доріжках. Йдеться про лоб — подовжену версію боба, але більш легку та динамічну. Це не просто зачіска, а універсальна форма, яку вибирають найвідоміші моделі, акторки та інфлюенсери. І головне, вона має розкішний вигляд без складного укладання.

Чому саме ця стрижка знову в тренді

Головна причина — баланс між практичністю і стилем. Сучасний лоб — це стрижка із природним об’ємом і легкими вигинами всередину, характерними для 90-х.

Зачіска:

  • має доглянутий вигляд навіть без укладання;

  • додає об’єму тонкому волоссю;

  • не перевантажує образ;

  • легко адаптується під будь-який стиль.

Стилісти відзначають, що саме ця форма ідеально відповідає сучасному тренду на «тиху розкіш».

Чому цю стрижку вибирають світові зірки

Лоб має ефектний і дорогий вигляд як на червоних доріжках, так і в повсякденному житті. Вона дозволяє змінювати образ без радикальних рішень: її можна носити гладкою, хвилястою або з ефектом легкої недбалості.

На відміну від чітких форм 90-х, сьогодні лоб став більш живим:

  • кінчики часто підкручують всередину;

  • додають легкі хвилі;

  • залишають природний рух волосся.

Кому така стрижка пасує найбільше

Лоб підходbть практично всім, але особливо гарний вигляд має:

  • на тонкому волоссі — додає локонам об’єму;

  • на середній довжині — підкреслює форму обличчя;

  • за будь-якого віку — освіжає зовнішність.

Завдяки варіаціям довжини та текстури її можна адаптувати під будь-які риси обличчя.

Дата публікації
Кількість переглядів
823
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie