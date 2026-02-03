Людина з досвідом клінічної смерті розповіла, як відчувала повернення у тіло / © Getty Images

Пацієнт, який пережив клінічну смерть, поділився моторошними подробицями свого досвіду, пов’язаного з поверненням до життя під час реанімації, зокрема відчуттями, які виникли в момент повернення до власного тіла.

Про це розповів користувач соцмережі Reddit r/NDE.

За словами автора допису, так званий «ре-ентрі» супроводжувався сильним болем і відчуттям печіння.

«Для мене це було повернення крізь вогонь. Здавалося, що я горю зсередини після того, як став величезним, а потім мене ніби стиснули й засунули назад у тіло», — написав він.

Користувач припускає, що частина цих відчуттів могла бути пов’язана з медикаментами, які йому ввели під час реанімації.

«Було таке враження, ніби в моє тіло раптово залізли вогняні мурахи. Можливо, це була дія адреналіну», — зазначив автор.

Він також описав дивні образи, які, за його словами, з’явилися в момент повернення до свідомості.

«Я подумав, що вже повернувся з потойбіччя і знову перебуваю в тілі. Але потім з’явився ангел і дощ, які ніби затягнули мене назад, бо я намагався знову від’єднатися», — йдеться у дописі.

За словами чоловіка, дивні відчуття не зникли одразу після інциденту.

«Протягом кількох днів у мене було відчуття, що я знову відлітаю, але водночас ніби бетон тягне мене вниз», — написав він.

Відгуки користувачів Мережі

Під дописом сотні користувачів також поділилися власними історіями переживань під час клінічної смерті. Дехто порівнював повернення у тіло з відчуттям важкості після довгого перебування у воді.

«Коли довго плаваєш у басейні, почуваєшся легким, а виходиш — і тіло здається важким. Так само було й у мене», — зазначив один із коментаторів.

Інші ж описували цей процес як повільне пробудження з глибокого сну або як відчуття стрімкого падіння з неба, яке супроводжувалося звуками «ангельського хору».

«Ти знаєш це відчуття, коли кілька годин плаваєш у басейні й почуваєшся невагомим, а потім виходиш з води — і тіло здається важким? От саме так було зі мною. Повернення у власне тіло відчувалося важким і щільним, точно як у такій ситуації», — також поділився користувач під дописом про клінічну смерть.

