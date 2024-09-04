Повернення легенд: які стрижки з 90-х будуть на піку популярності восени 2024

Модні експерти назвали трендові зачіски цієї осені, що омолоджують, коригують лінії обличчя і надають екстраординарного об’єму.
Ці стрижки, які були шалено популярні в усьому світі наприкінці дев’яностих, знову повернулися на модний олімп. Що не є дивним, адже вони закривають одразу кілька потреб – омолоджують, кардинально змінюють образ, роблять волосся густішим та об’ємнішим. Тому ці зачіски так полюбилися сучасним модницям і ще довго не сходитимуть з модного олімпу.
У чому секрет популярності стрижок з дев’яностих
- Екстраординарний об’єм. Такі стрижки надають навіть дуже тонким та пошкодженим локонам додаткового об’єму, що дуже важливо для власниць слабкого волосся.
- Бездоганна форма. Ці стрижки через свою багатошаровість і техніку градуювання довго тримають форму, красиво відростають, тому не буде потреби кожні три місяці відвідувати перукаря.
- Не потребують укладання. Локони у таких стрижках набувають правильної форми одразу після миття, тому не потрібно витрачати зайвий час на випрямлення або завивку.
- Універсальність. Такі варіанти стрижок пасують абсолютно всім жінкам, підходять до будь-якого типу обличчя та структури волосся.
- Омолодження. Через градуювання пасом у таких зачісках волосся рухається під час ходьби, що надає ефект омолодження загальному образу.
- Коригувальний ефект. Ці варіанти стрижок зазвичай акцентуються косим чубчиком, який видовжує повне обличчя та прибирає непотрібну важкість у нижній зоні.
Каскад
Ця стрижка підходить для волосся будь-якої довжини та структури, тому вона перебуває на піку шаленої популярності кілька десятків років поспіль. Каскад омолоджує, маскує недоліки шкіри у зоні очей та обличчя, надає волоссю додаткового об’єму. Така стрижка вигідно підкреслить красу жінки будь-якого віку та надасть образу грайливості. Зачіска має різні ступені градуювання, що дозволяє кожній представниці прекрасної статі обрати ідеальний варіант для себе, щоб бути досконалою.
Асиметрична піксі-шеггі
Це сучасний варіант класичної стрижки шеггі, яка має пасма різної довжини, що створює ефект омолодження та грайливості. Така багатошарова зачіска надає волоссю надзвичайного об’єму та максимальної густоти. Піксі-шеггі буде ідеальним вибором для жінок, які готові кардинально змінити образ і водночас омолодитися.
Асиметричний боб
Ще одна асиметрична зачіска, яку зіркові стилісти пропонують робити жінкам зрілого віку. А все тому, що стрижка має омолоджувальний та коригувальний ефекти, робить лице більш видовженим, а погляд – виразним. Асиметричний боб універсальний, тому пасуватиме всім жінкам без винятку. Найбільше стрижка підходить власницям повного та квадратного обличчя – вона видовжуватиме його через асиметрію пасом.
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