Повернення легенд: які стрижки з 90-х будуть на піку популярності восени 2024

Ці стрижки, які були шалено популярні в усьому світі наприкінці дев’яностих, знову повернулися на модний олімп. Що не є дивним, адже вони закривають одразу кілька потреб – омолоджують, кардинально змінюють образ, роблять волосся густішим та об’ємнішим. Тому ці зачіски так полюбилися сучасним модницям і ще довго не сходитимуть з модного олімпу.

У чому секрет популярності стрижок з дев’яностих

Екстраординарний об’єм. Такі стрижки надають навіть дуже тонким та пошкодженим локонам додаткового об’єму, що дуже важливо для власниць слабкого волосся.

Такі стрижки надають навіть дуже тонким та пошкодженим локонам додаткового об’єму, що дуже важливо для власниць слабкого волосся. Бездоганна форма. Ці стрижки через свою багатошаровість і техніку градуювання довго тримають форму, красиво відростають, тому не буде потреби кожні три місяці відвідувати перукаря.

Ці стрижки через свою багатошаровість і техніку градуювання довго тримають форму, красиво відростають, тому не буде потреби кожні три місяці відвідувати перукаря. Не потребують укладання. Локони у таких стрижках набувають правильної форми одразу після миття, тому не потрібно витрачати зайвий час на випрямлення або завивку.

Локони у таких стрижках набувають правильної форми одразу після миття, тому не потрібно витрачати зайвий час на випрямлення або завивку. Універсальність. Такі варіанти стрижок пасують абсолютно всім жінкам, підходять до будь-якого типу обличчя та структури волосся.

Такі варіанти стрижок пасують абсолютно всім жінкам, підходять до будь-якого типу обличчя та структури волосся. Омолодження. Через градуювання пасом у таких зачісках волосся рухається під час ходьби, що надає ефект омолодження загальному образу.

Через градуювання пасом у таких зачісках волосся рухається під час ходьби, що надає ефект омолодження загальному образу. Коригувальний ефект. Ці варіанти стрижок зазвичай акцентуються косим чубчиком, який видовжує повне обличчя та прибирає непотрібну важкість у нижній зоні.

Каскад

Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка підходить для волосся будь-якої довжини та структури, тому вона перебуває на піку шаленої популярності кілька десятків років поспіль. Каскад омолоджує, маскує недоліки шкіри у зоні очей та обличчя, надає волоссю додаткового об’єму. Така стрижка вигідно підкреслить красу жінки будь-якого віку та надасть образу грайливості. Зачіска має різні ступені градуювання, що дозволяє кожній представниці прекрасної статі обрати ідеальний варіант для себе, щоб бути досконалою.

Асиметрична піксі-шеггі

Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / Фото: pixabay.com

Це сучасний варіант класичної стрижки шеггі, яка має пасма різної довжини, що створює ефект омолодження та грайливості. Така багатошарова зачіска надає волоссю надзвичайного об’єму та максимальної густоти. Піксі-шеггі буде ідеальним вибором для жінок, які готові кардинально змінити образ і водночас омолодитися.

Асиметричний боб

Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / Фото: pixabay.com

Ще одна асиметрична зачіска, яку зіркові стилісти пропонують робити жінкам зрілого віку. А все тому, що стрижка має омолоджувальний та коригувальний ефекти, робить лице більш видовженим, а погляд – виразним. Асиметричний боб універсальний, тому пасуватиме всім жінкам без винятку. Найбільше стрижка підходить власницям повного та квадратного обличчя – вона видовжуватиме його через асиметрію пасом.

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