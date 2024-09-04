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Повернення легенд: які стрижки з 90-х будуть на піку популярності восени 2024

Повернення легенд: які стрижки з 90-х будуть на піку популярності восени 2024

Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / Фото: Freepik

Модні експерти назвали трендові зачіски цієї осені, що омолоджують, коригують лінії обличчя і надають екстраординарного об’єму.

Ці стрижки, які були шалено популярні в усьому світі наприкінці дев’яностих, знову повернулися на модний олімп. Що не є дивним, адже вони закривають одразу кілька потреб – омолоджують, кардинально змінюють образ, роблять волосся густішим та об’ємнішим. Тому ці зачіски так полюбилися сучасним модницям і ще довго не сходитимуть з модного олімпу.  

У чому секрет популярності стрижок з дев’яностих

  • Екстраординарний об’єм. Такі стрижки надають навіть дуже тонким та пошкодженим локонам додаткового об’єму, що дуже важливо для власниць слабкого волосся.  
  • Бездоганна форма. Ці стрижки через свою багатошаровість і техніку градуювання довго тримають форму, красиво відростають, тому не буде потреби кожні три місяці відвідувати перукаря.
  • Не потребують укладання. Локони у таких стрижках набувають правильної форми одразу після миття, тому не потрібно витрачати зайвий час на випрямлення або завивку.
  • Універсальність. Такі варіанти стрижок пасують абсолютно всім жінкам, підходять до будь-якого типу обличчя та структури волосся.
  • Омолодження. Через градуювання пасом у таких зачісках волосся рухається під час ходьби, що надає ефект омолодження загальному образу.
  • Коригувальний ефект. Ці варіанти стрижок зазвичай акцентуються косим чубчиком, який видовжує повне обличчя та прибирає непотрібну важкість у нижній зоні.

Каскад

Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / © pixabay.com
Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка підходить для волосся будь-якої довжини та структури, тому вона перебуває на піку шаленої популярності кілька десятків років поспіль. Каскад омолоджує, маскує недоліки шкіри у зоні очей та обличчя, надає волоссю додаткового об’єму. Така стрижка вигідно підкреслить красу жінки будь-якого віку та надасть образу грайливості. Зачіска має різні ступені градуювання, що дозволяє кожній представниці прекрасної статі обрати ідеальний варіант для себе, щоб бути досконалою.  

Асиметрична піксі-шеггі

Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / © pixabay.com
Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / Фото: pixabay.com

Це сучасний варіант класичної стрижки шеггі, яка має пасма різної довжини, що створює ефект омолодження та грайливості. Така багатошарова зачіска надає волоссю надзвичайного об’єму та максимальної густоти. Піксі-шеггі буде ідеальним вибором для жінок, які готові кардинально змінити образ і водночас омолодитися.

Асиметричний боб

Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / © pixabay.com
Які стрижки із 90-х будуть на піку популярності восени 2024 / Фото: pixabay.com

Ще одна асиметрична зачіска, яку зіркові стилісти пропонують робити жінкам зрілого віку. А все тому, що стрижка має омолоджувальний та коригувальний ефекти, робить лице більш видовженим, а погляд – виразним. Асиметричний боб універсальний, тому пасуватиме всім жінкам без винятку. Найбільше стрижка підходить власницям повного та квадратного обличчя – вона видовжуватиме його через асиметрію пасом.

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