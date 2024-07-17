Повернення легенди: в моді знову стрижка з 90-х, яку полюбляють всі світові зірки та аристократія

Мода, як відомо, циклічна — те, що кілька десятків років було на піку популярності, рано чи пізно повертається знову. Це також стосується стрижок, які колись були у трендах по всьому світу. У дев’яності роки хітовою зачіскою була багатошарова стрижка з асиметричним чубчиком, яку робили лише зірки. А сьогодні вона стала улюбленою для всіх модниць світу — і ось чому.

У чому секрет популярності багатошарової стрижки

Яка стрижка з 90-х знову в моді / Фото: pixabay.com

Об’єм. Така зачіска надає об’єму навіть дуже тонкому пошкодженому волоссю. А все через техніку стрижки та градуювання пасом.

Така зачіска надає об’єму навіть дуже тонкому пошкодженому волоссю. А все через техніку стрижки та градуювання пасом. Форма. Стрижка довго тримає форму і гарно відростає, тому можна забути про часті походи до свого майстра.

Стрижка довго тримає форму і гарно відростає, тому можна забути про часті походи до свого майстра. Не потребує укладання. Волосся у такій зачісці лягає у правильну форму одразу після миття, тому не треба витрачати час, щоб його випрямити чи завити.

Волосся у такій зачісці лягає у правильну форму одразу після миття, тому не треба витрачати час, щоб його випрямити чи завити. Універсальність. Багатошарові стрижки пасують усім жінкам без винятку, підходять для волосся будь-якої структури чи довжини.

Багатошарові стрижки пасують усім жінкам без винятку, підходять для волосся будь-якої структури чи довжини. Омолодження. Через багатошаровість волосся рухається під час ходьби, що надає загальному образу динаміки та легкості. А чубчик робить акцент на погляд, маскуючи вікові зміни на шкірі обличчя.

Через багатошаровість волосся рухається під час ходьби, що надає загальному образу динаміки та легкості. А чубчик робить акцент на погляд, маскуючи вікові зміни на шкірі обличчя. Коригувальний ефект. Завдяки косому чубчику стрижка здатна увиразнити вилиці та прибрати непотрібну важкість у зоні щелепи.

Які є сучасні інтерпретації багатошарової стрижки

Яка стрижка з 90-х знову в моді / Фото: pixabay.com

Зараз існує безліч варіантів таких стрижок – боб, каре, гарсон, каскад, "аврора", "кітті", "лисичка" тощо. Сучасні стилісти та майстри-перукарі пропонують стрижки з шарами різної довжини, плавними переходами, з чубчиком чи без. Кожна жінка зможе обрати свій ідеальний варіант з-поміж розмаїття багатошарових стрижок.

Головне — правильно вибирати довжину і структурування пасом. Оскільки не кожній представниці прекрасної статі будуть личити каскадні варіанти або асиметричні зачіски. Наприклад, для тонкого волосся краще вибирати багатошарову зачіску з прямим зрізом, тоді кінчики матимуть вигляд більш густих та здорових.

Яка стрижка з 90-х знову в моді / Фото: pixabay.com

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