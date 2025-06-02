Більшість людей використовують дзеркало, щоб поправити свій одяг чи зачіску, і не знають про його справжній потенціал. Та якщо розуміти, куди саме повісити дзеркало, можна залучити в дім більше гармонії, добробуту й удачі. Про це пише ресурс Ukr.Media.

Забудьте про дзеркало навпроти дверей. Це найпоширеніша помилка — вішати дзеркало навпроти входу. Замість того, щоб залучити позитивну енергію до оселі, воно відбиватиме її назад. Вважається, що таким чином людина сама себе позбавляє гарних можливостей та щастя, не даючи їм шансу затриматись у її домі.

Зліва від входу — енергія потрапляє прямісінько в серце дому. Найкраще місце для дзеркала, де воно повністю розкриє свою магічну силу — ліворуч від дверей, приблизно на рівні серця. У цьому положенні воно вловлюватиме позитивну енергію, яка тільки-но заходить до будинку, і допомагатиме їй залишитися в ньому.

Дзеркало у вітальні примножує достаток. У вітальні дзеркало краще розміщувати навпроти чогось, що ви хочете примножити: святковий стіл, родинні фото, гарний краєвид за вікном. Це «візуальне підсилення» працює як символ достатку. Але ніколи не розміщуй його навпроти безладу, так можна збільшити хаос у своєму житті.

Кухня — несподіване джерело фінансової енергії. Якщо повісити дзеркало навпроти холодильника або столу з їжею, можна створити «ілюзію достатку», яку підхоплюватиме підсвідомість. Чим «багатше» відображення, тим більше шансів на фінансову стабільність. Важливо знати: дзеркало має бути без плям і пилу — бруд блокує позитивну енергію.