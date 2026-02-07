Power bank, EcoFlow чи генератор: що обрати для квартири

Що краще обрати для кваритири / © ТСН.ua

Через масовані атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України, українці змушені швидко шукати та застосовувати вдома різні способи автономного живлення.

Хоча звичайні павербанки допомагають залишатися на зв’язку кілька годин, вони здатні підтримати лише один-два гаджети та самі потребують тривалої зарядки. Якщо ж у вас велика родина або робота напряму залежить від наявності електрики, варто розглянути потужніші альтернативи, як-от генератори або портативні зарядні станції.

ТСН.ua розповідає, що краще обрати для квартири та на які характеристики слід звернути увагу.

Генератор — це пристрій, який виробляє світло шляхом спалювання палива, наприклад бензину чи дизелю, і добре підходить для тривалого живлення великої кількості приладів.

Натомість зарядна станція, відома багатьом під брендом EcoFlow, працює як величезний акумулятор, що накопичує енергію з розетки та зберігає її для подальшого використання.

Попри те, що станції коштують дорожче за павербанки, вони набагато мобільніші та легші за генератори, що робить їх ідеальним рішенням для квартир чи офісів.

Сьогодні в Україні представлені моделі у різних цінових категоріях, тому кожен може обрати варіант під свої потреби та бюджет. Вибір між генератором і зарядною станцією залежить від ваших умов проживання та завдань, які потрібно вирішувати під час блекаутів.

Потужний та незалежний генератор

Ви можете сміливо обирати генератор, якщо вам потрібно живити велику техніку, як-от холодильник, бойлер або пральну машину. Його головна перевага — нескінченна робота, поки у вас є пальне (бензин чи дизель). Вам не потрібно чекати, поки з’явиться світло в розетці, щоб його «зарядити», тому він дає повну автономність.

Однак за його «незалежність» доведеться заплати своїм комфортом. Генератори дуже гучні, що може заважати вам і сусідам.

Обирайте генератор, якщо вам потрібно живити велику техніку / © Фото з відкритих джерел

Через виділення шкідливих вихлопних газів, їх категорично не можна використовувати безпосередньо у квартирі чи на балконі — лише на вулиці. Крім того, вони важкі та громіздкі, тому їх складно переносити без спеціального транспорту.

Тиха та комфортабельна зарядна станція

Зарядна станція — це, по суті, дуже великий та розумний павербанк. Вона працює абсолютно безшумно і не виділяє жодних шкідливих газів, тому її можна сміливо ставити навіть біля ліжка. Вона легка та компактна, її зручно переносити за ручку або брати з собою в авто.

Сучасні моделі заряджаються дуже швидко, що критично важливо, коли світло вмикають лише на пару годин.

Зарядна станція — це, по суті, дуже великий та розумний павербанк

Однак є і мінуси. Така станція повністю залежить від розетки: якщо електрику не вмикатимуть довго, ви не зможете її зарядити. Також її потужність обмежена — вона чудово впорається з гаджетами, ноутбуком чи лампами, але бюджетні моделі не потягнуть тривалу роботу потужних обігрівачів чи пралок.

Що обрати для квартири, а що — для будинку

Вибір між генератором та зарядною станцією залежить від ваших умов та завдань. Генератор — це найкращий варіант для приватних будинків, оскільки його потужності вистачає для роботи всієї техніки (насосів, бойлерів, холодильників) протягом тривалого часу. Пропри те, що він потребує значного запасу палива та дуже шумний, проте він може забезпечити повну енергонезалежність вашій оселі.

Зарядна станція EcoFlow ідеально підходить для квартир, офісів або виїздів на природу. Вона працює тихо й екологічно, дозволяючи підтримувати роботу гаджетів, ноутбуків та дрібної побутової техніки під час нетривалих відключень.

Обираючи зарядну станцію, вам варто звернути увагу на місткість акумулятора, швидкість його заряджання, габарити та можливість підключення сонячних панелей для додаткової автономності.

Тому, якщо для забезпечення комфорту вдома вам потрібна максимальна потужність і ви маєте місце на вулиці для встановлення — обирайте генератор. Якщо ж ви шукаєте тихе, мобільне рішення для базових потреб у приміщенні — зупиніться на зарядній станції.

Раніше ТСН.ua розповідав, як обрати зарядну станцію для дому, що заряджається за годину. На думку експертів, такі пристрої, як EcoFlow River 2 Pro, пропонують збалансоване поєднання ціни, мобільності та технічних можливостей. Це дозволяє закрити базові потреби тисяч українців під час тривалих відключень світла.

