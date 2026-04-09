Поїздка в Рим може розчарувати: гід назвав 5 головних помилок туристів

Рим щороку приваблює мільйони туристів, однак враження від міста значною мірою залежать від підготовки. Часто мандрівники стикаються з однаковими проблемами — перевантаженими маршрутами, довгими чергами та невдалим розподілом часу.

Український гід, який працює у столиці Італії та веде блог у TikTok під назвою «Гід у Римі», назвав п’ять найпоширеніших помилок, які можуть зіпсувати поїздку.

ерш за все, туристи часто не бронюють квитки до популярних пам’яток заздалегідь. Йдеться, зокрема, про Колізей, Ватикан та галерею Боргезе. Без попередньо придбаних квитків потрапити до цих місць практично неможливо, а самі квитки нерідко розкуповують ще до приїзду відвідувачів. Саме тому їх варто купувати ще на етапі планування подорожі.

Ще одна типова помилка — прагнення побачити якомога більше за короткий час. Рим — велике місто з багатовіковою історією, тому оглянути всі його пам’ятки за один або два дні нереально. У результаті туристи перевтомлюються через тривалі піші маршрути, спеку та натовпи і не отримують очікуваного задоволення від подорожі. Гід радить обирати кілька локацій і приділяти їм більше часу, а решту залишати на наступні поїздки.

Окрему увагу він звертає на вибір взуття. Через бруківку, численні сходи та перепади висоти в Римі незручне або нове взуття може спричинити дискомфорт і фактично зіпсувати відпочинок, тому краще брати перевірені варіанти.

Ще одна поширена помилка — неправильне планування маршруту протягом дня. Деякі туристи намагаються відвідати, наприклад, Колізей зранку, а вже за кілька годин — Ватикан. Водночас у місті часто виникають затори, а громадський транспорт може працювати з перебоями. Через це дістатися з однієї частини Рима в іншу вчасно буває складно. Гід радить залишати значні проміжки між відвідуванням різних локацій.

Також туристи часто обирають ресторани поблизу відомих пам’яток — біля Колізею чи фонтану Треві. Водночас такі заклади нерідко є «туристичними пастками»: ціни там вищі, а якість страв не завжди відповідає очікуванням. Натомість краще звертати увагу на ресторани в менш людних районах або на сусідніх вулицях.

Додаткові рекомендації містить і туристичний путівник Lonely Planet. Зокрема, там радять правильно обирати дні для відвідування популярних місць. Наприклад, у понеділок Ватикан зазвичай переповнений туристами, оскільки інші музеї цього дня зачинені. Оптимальними днями для візиту називають вівторок або четвер.

Крім того, мандрівникам рекомендують планувати поїздку до Рима на весну або осінь. У ці періоди потік туристів менший, ніж улітку, коли місто приймає мільйони відвідувачів з усього світу.

