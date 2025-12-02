Позбавтеся вологості в погребі назавжди: дешевий і простий спосіб

Як позбутися вогкості в льосі / © unsplash.com

Не в кожному приміщенні можливо встановити сучасну вентиляцію, але вихід є. Простим і ефективним способом боротьби з вологою поділилися дачники.

Найпростіший помічник у цьому — звичайна вапно, яку легко знайти у будівельних магазинах за мінімальну ціну.

Досить відкрити пачку і залишити її в погребі або пересипати в будь-яку ємність. І все — повітря швидко стане сухішим.

Вапно поглинає надлишкову вологу, осушуючи повітря, а ще діє як природний дезінфектор, що допомагає довше зберігати овочі свіжими та запобігає розвитку грибка.