- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 412
- Час на прочитання
- 1 хв
Позбавтеся вологості в погребі назавжди: дешевий і простий спосіб
Вогкість у погребі — часта й серйозна проблема. Висока вологість провокує загнивання овочевих запасів і появу плісняви.
Не в кожному приміщенні можливо встановити сучасну вентиляцію, але вихід є. Простим і ефективним способом боротьби з вологою поділилися дачники.
Найпростіший помічник у цьому — звичайна вапно, яку легко знайти у будівельних магазинах за мінімальну ціну.
Досить відкрити пачку і залишити її в погребі або пересипати в будь-яку ємність. І все — повітря швидко стане сухішим.
Вапно поглинає надлишкову вологу, осушуючи повітря, а ще діє як природний дезінфектор, що допомагає довше зберігати овочі свіжими та запобігає розвитку грибка.