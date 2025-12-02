ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
412
Час на прочитання
1 хв

Позбавтеся вологості в погребі назавжди: дешевий і простий спосіб

Вогкість у погребі — часта й серйозна проблема. Висока вологість провокує загнивання овочевих запасів і появу плісняви.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як позбутися вогкості в льосі

Як позбутися вогкості в льосі / © unsplash.com

Не в кожному приміщенні можливо встановити сучасну вентиляцію, але вихід є. Простим і ефективним способом боротьби з вологою поділилися дачники.

Найпростіший помічник у цьому — звичайна вапно, яку легко знайти у будівельних магазинах за мінімальну ціну.

Досить відкрити пачку і залишити її в погребі або пересипати в будь-яку ємність. І все — повітря швидко стане сухішим.

Вапно поглинає надлишкову вологу, осушуючи повітря, а ще діє як природний дезінфектор, що допомагає довше зберігати овочі свіжими та запобігає розвитку грибка.

Дата публікації
Кількість переглядів
412
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie