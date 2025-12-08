- Дата публікації
Позбудьтесь всіх тарганів за одну ніч: простий трюк зі смачним фруктом, який працює
Останніми роками таргани дедалі частіше з’являються в квартирах, і позбутися їх буває справжньою проблемою. Особливо неприємно, коли шкідники заселяють нове житло.
Розповідаємо, як швидко та ефективно позбутися цих настирливих комах, використовуючи перевірений старий радянський метод, яким господині користувалися ще в 90‑ті, коли від тарганів не було порятунку.
Насамперед варимо густу манну кашу і повністю її охолоджуємо.
Потім беремо 2–3 ложки каші та розминаємо її з половинкою спілого банана. Додаємо чайну ложку борної кислоти, ретельно перемішуємо й формуємо невеликі кульки.
Ароматні отруйні приманки розкладаємо в місцях, де таргани з’являються найчастіше.
Вони не зможуть пройти повз цих "ласощів" й швидко отруяться. Якщо в будинку є діти або домашні тварини, будьте обережні та розміщуйте приманки поза їхнім доступом.