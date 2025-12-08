ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Позбудьтесь всіх тарганів за одну ніч: простий трюк зі смачним фруктом, який працює

Останніми роками таргани дедалі частіше з’являються в квартирах, і позбутися їх буває справжньою проблемою. Особливо неприємно, коли шкідники заселяють нове житло.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як позбутися тарганів

Як позбутися тарганів / © pexels.com

Розповідаємо, як швидко та ефективно позбутися цих настирливих комах, використовуючи перевірений старий радянський метод, яким господині користувалися ще в 90‑ті, коли від тарганів не було порятунку.

Насамперед варимо густу манну кашу і повністю її охолоджуємо.

Потім беремо 2–3 ложки каші та розминаємо її з половинкою спілого банана. Додаємо чайну ложку борної кислоти, ретельно перемішуємо й формуємо невеликі кульки.

Ароматні отруйні приманки розкладаємо в місцях, де таргани з’являються найчастіше.

Вони не зможуть пройти повз цих "ласощів" й швидко отруяться. Якщо в будинку є діти або домашні тварини, будьте обережні та розміщуйте приманки поза їхнім доступом.

Дата публікації
Кількість переглядів
301
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie