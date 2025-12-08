Позбудьтесь всіх тарганів за одну ніч: простий трюк зі смачним фруктом, який працює

Як позбутися тарганів / © pexels.com

Розповідаємо, як швидко та ефективно позбутися цих настирливих комах, використовуючи перевірений старий радянський метод, яким господині користувалися ще в 90‑ті, коли від тарганів не було порятунку.

Насамперед варимо густу манну кашу і повністю її охолоджуємо.

Потім беремо 2–3 ложки каші та розминаємо її з половинкою спілого банана. Додаємо чайну ложку борної кислоти, ретельно перемішуємо й формуємо невеликі кульки.

Ароматні отруйні приманки розкладаємо в місцях, де таргани з’являються найчастіше.

Вони не зможуть пройти повз цих "ласощів" й швидко отруяться. Якщо в будинку є діти або домашні тварини, будьте обережні та розміщуйте приманки поза їхнім доступом.