Позбутися бур’янів легко: перевірений спосіб, який використовують лише досвідчені дачники

Боротьба з бур’янами завжди забирає чимало сил. Здається, щойно пропололи грядки, а непрохані гості з’являються вже за кілька днів. Однак виявляється, існує простий спосіб позбутися їх надовго без використання хімії.

Тетяна Мележик
Як позбутися бур’янів

Як позбутися бур’янів / © pexels.com

Спробуйте приготувати простий домашній розчин, для якого потрібно всього кілька інгредієнтів:

  • 10 л (відро) води;

  • 1 ст. л. крохмалю;

  • 1 ст. л. харчової соди;

  • 1 ст. л. солі;

  • 1 ст. л. гострого меленого перцю.

Як приготувати:

  1. Спочатку потрібно розчинити у воді крохмаль, добре перемішавши, щоб не залишилося грудочок.

  2. Тепер додайте соду та ще раз перемішайте.

  3. Всипте сіль, зачекайте, щоб вона повністю розчинилася у воді.

  4. Додайте мелений перець, перемішайте.

Розчин потрібно настоювати протягом однієї години, а перед використанням його радять процідити через марлю чи тканину. Цей крок особливо важливий, якщо ви збираєтеся розбризкувати рідину за допомогою пульверизатора.

Траву потрібно обробляти в сонячну теплу погоду. Після оброблення бур’яни швидко сохнуть і поступово зникають.

Цей спосіб став популярним через те, що всі інгредієнти доступні кожному, не потрібно купувати хімічні засоби, розчин легко готується, а також більш м’яко діє на ґрунт.

