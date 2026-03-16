Позбутися бур’янів легко: перевірений спосіб, який використовують лише досвідчені дачники

Спробуйте приготувати простий домашній розчин, для якого потрібно всього кілька інгредієнтів:

10 л (відро) води;

1 ст. л. крохмалю;

1 ст. л. харчової соди;

1 ст. л. солі;

1 ст. л. гострого меленого перцю.

Як приготувати:

Спочатку потрібно розчинити у воді крохмаль, добре перемішавши, щоб не залишилося грудочок. Тепер додайте соду та ще раз перемішайте. Всипте сіль, зачекайте, щоб вона повністю розчинилася у воді. Додайте мелений перець, перемішайте.

Розчин потрібно настоювати протягом однієї години, а перед використанням його радять процідити через марлю чи тканину. Цей крок особливо важливий, якщо ви збираєтеся розбризкувати рідину за допомогою пульверизатора.

Траву потрібно обробляти в сонячну теплу погоду. Після оброблення бур’яни швидко сохнуть і поступово зникають.

Цей спосіб став популярним через те, що всі інгредієнти доступні кожному, не потрібно купувати хімічні засоби, розчин легко готується, а також більш м’яко діє на ґрунт.