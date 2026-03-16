Позбутися бур’янів легко: перевірений спосіб, який використовують лише досвідчені дачники
Боротьба з бур’янами завжди забирає чимало сил. Здається, щойно пропололи грядки, а непрохані гості з’являються вже за кілька днів. Однак виявляється, існує простий спосіб позбутися їх надовго без використання хімії.
Спробуйте приготувати простий домашній розчин, для якого потрібно всього кілька інгредієнтів:
10 л (відро) води;
1 ст. л. крохмалю;
1 ст. л. харчової соди;
1 ст. л. солі;
1 ст. л. гострого меленого перцю.
Як приготувати:
Спочатку потрібно розчинити у воді крохмаль, добре перемішавши, щоб не залишилося грудочок.
Тепер додайте соду та ще раз перемішайте.
Всипте сіль, зачекайте, щоб вона повністю розчинилася у воді.
Додайте мелений перець, перемішайте.
Розчин потрібно настоювати протягом однієї години, а перед використанням його радять процідити через марлю чи тканину. Цей крок особливо важливий, якщо ви збираєтеся розбризкувати рідину за допомогою пульверизатора.
Траву потрібно обробляти в сонячну теплу погоду. Після оброблення бур’яни швидко сохнуть і поступово зникають.
Цей спосіб став популярним через те, що всі інгредієнти доступні кожному, не потрібно купувати хімічні засоби, розчин легко готується, а також більш м’яко діє на ґрунт.