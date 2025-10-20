Пожежа спалахнула прямо над головами пасажирів: пілоти екстренно посадили літак

Літієва батарея загорілася на рейсі Air China. / © NBC

Пасажири рейсу CA139 авіакомпанії Air China, що прямував з Ханчжоу (Китай) до Сеула (Південна Корея), пережили надзвичайну ситуацію: під час польоту у верхньому багажному відсіку спалахнула літієва батарея з ручної поклажі.

Про це пише PEOPLE.

Інцидент стався вранці 18 жовтня. На відео, поширених в мережі, видно полум’я і дим, що вириваються з полиці. Стурбовані пасажири кликали на допомогу, а екіпаж оперативно кинувся до вогню, щоб загасити його.

Авіакомпанія Air China підтвердила: «Екіпаж негайно впорався з ситуацією… і ніхто не постраждав». Незважаючи на успішну локалізацію, літак був перенаправлений до Шанхайського аеропорту Пудун для позапланової посадки з міркувань безпеки.

Цей випадок вкотре підкреслив небезпеку літієвих батарей, які містяться у повсякденних пристроях (ноутбуки, телефони, павербанки). Згідно з даними Федерального управління цивільної авіації, вони можуть самонагріватися або спалахувати без попередження внаслідок пошкодження, перезаряджання, перегріву або неправильного пакування.

