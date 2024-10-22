Пральна машина працюватиме вічно: просто раз на місяць запускайте цей режим

Якщо дотримуватися цих простих правил експлуатації приладу, він служитиме дуже довго.

Ми вже не уявляємо свого повсякдення без пральної машини, адже вона спрощує нам життя. Та якщо прилад використовувати неправильно, він може швидко зламатися. Щоб пральна машина служила довго, є кілька простих трюків для подовження її бездоганної роботи. Розповідаємо про несподіваний лайфгак, який допоможе вашій помічниці працювати цілу вічність.

Що зробити, щоб пральна машина працювала вічно: корисний лайфгак

Сучасні пральні машини мають функцію самоочищення, однак про це мало хто знає. Якщо ви користуєтеся приладом щодня, цю програму треба вмикати раз на місяць. Це дасть змогу позбутися вапняного нальоту та бруду, що регулярно накопичується у приладі.

Якщо пральна машина не має такої функції, тоді необхідно вмикати раз на місяць режим кип’ятіння, який працює за температури 90 градусів. Прилад після такого циклу добре очиститься від вапняного нальоту, бруду, цвілі та неприємного запаху.

Як попередити поламання пральної машинки

Не варто перевантажувати пралку. Це може спровокувати поломку приводного ременя чи підшипників, тому доведеться викликати спеціаліста з ремонту.

Це може спровокувати поломку приводного ременя чи підшипників, тому доведеться викликати спеціаліста з ремонту. Вибирайте правильний порошок. Від правильного підбору засобів для прання залежатиме стан вашої машинки. Не варто користуватися порошками з високим вмістом фосфатів. Найчастіше саме вони стають причиною накипу на нагрівальному елементі, через що прилад може поламатися будь-якої миті.

Від правильного підбору засобів для прання залежатиме стан вашої машинки. Не варто користуватися порошками з високим вмістом фосфатів. Найчастіше саме вони стають причиною накипу на нагрівальному елементі, через що прилад може поламатися будь-якої миті. Регулярно прочищайте фільтри. Не варто забувати про це, раз на місяць перевіряйте та прочищайте фільтри від ворсинок і бруду.

Не варто забувати про це, раз на місяць перевіряйте та прочищайте фільтри від ворсинок і бруду. Правильно встановлюйте прилад. Звертайте увагу на підлогу, вона має бути рівною, інакше машинка під час вібрації може пошкодитися. Якщо у вас вдома нерівна підлога, підкладайте під ніжки приладу спеціальні гумові підкладки.

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