Пральна машина більше не стрибатиме під час віджимання: прості лайфгаки від майстрів ремонту
Як зупинити стрибки пралки без виклику майстра: ефективні методи вирішення проблеми, що підходять для будь-якої моделі.
Більшість господинь стикаються з проблемою, коли пральна машина під час віджимання буквально стрибає по підлозі, гуркотить і навіть штовхає сусідні прилади та меблі. Ця ситуація не лише дратує, але й може пошкодити техніку й підлогу. Майстри з ремонту техніки пояснюють, що найчастіше причина — нестабільне положення пральної машини чи нерівномірне завантаження білизни. Втім, існує кілька простих способів виправити це самостійно, не витрачаючи гроші на виклик спеціаліста.
Які причини того, що пралка стрибає
Нерівна підлога: найчастіше машина стрибає на високих обертах через нахил.
Неправильне вирівнювання ніжок: якщо регульовані ніжки стоять не на одному рівні, під час обертів барабан качає всю машину.
Перевантаження або нерівномірне завантаження білизни: кілька важких речей у барабані можуть збити баланс.
Зношені амортизатори чи пружини: у старих моделях це трапляється частіше, але іноді достатньо просто перевірити стан кріплень.
Як легко вирішити проблему, щоб пральна машина не стрибала під час віджимання
Перевірка рівня підлоги. Використайте будівельний рівень, щоб переконатися, що місце для пральної машини рівне. За потреби підкладіть спеціальні гумові підкладки чи регульовані прокладки.
Вирівнювання ніжок. Відкрутіть або закрутіть регульовані ніжки машини, поки пралка не стане абсолютно рівно.
Правильне завантаження білизни. Розподіляйте білизну рівномірно. Великі рушники або ковдри краще прати окремо, щоб уникнути дисбалансу.
Антивібраційні килимки. Спеціальні гумові килимки під пральну машину значно зменшують стрибки і шум, а також захищають підлогу.
Перевірка амортизаторів і пружин. Якщо після всіх кроків машина все ще стрибає, перевірте стан амортизаторів. Їх можна замінити самостійно чи з допомогою майстра, це значно підвищує стабільність.