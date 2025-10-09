Пральна машина більше не стрибатиме під час віджимання: прості лайфгаки від майстрів ремонту

Що робити, щоб пральна машина не стрибала / © Unsplash

Реклама

Більшість господинь стикаються з проблемою, коли пральна машина під час віджимання буквально стрибає по підлозі, гуркотить і навіть штовхає сусідні прилади та меблі. Ця ситуація не лише дратує, але й може пошкодити техніку й підлогу. Майстри з ремонту техніки пояснюють, що найчастіше причина — нестабільне положення пральної машини чи нерівномірне завантаження білизни. Втім, існує кілька простих способів виправити це самостійно, не витрачаючи гроші на виклик спеціаліста.

Які причини того, що пралка стрибає

Нерівна підлога: найчастіше машина стрибає на високих обертах через нахил.

Неправильне вирівнювання ніжок: якщо регульовані ніжки стоять не на одному рівні, під час обертів барабан качає всю машину.

Перевантаження або нерівномірне завантаження білизни: кілька важких речей у барабані можуть збити баланс.

Зношені амортизатори чи пружини: у старих моделях це трапляється частіше, але іноді достатньо просто перевірити стан кріплень.

Як легко вирішити проблему, щоб пральна машина не стрибала під час віджимання