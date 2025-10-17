Пральна машина не запліснявіє, якщо робити одну дію після кожного прання

Пральна машина / © Фото з відкритих джерел

Цвіль у пральній машині — поширена проблема, що викликає неприємний запах і може зіпсувати навіть чисту білизну. Однак ентузіасти прибирання стверджують, що уникнути цього можна, витрачаючи всього три секунди після кожного прання — достатньо просто залишати дверцята машини трохи прочиненими.

Про це повідомило видання Express.

Більшість людей мають звичку одразу зачиняти дверцята після завершення прання. Проте це створює всередині вологе середовище, у якому швидко розвивається пліснява. Грибок зазвичай з’являється на гумовому ущільнювачі дверцят і може поширюватися всередину барабана.

Фахівці з прибирання наголошують: найважливіше — не залишати вологу всередині машини. Саме в ній активно розмножується грибок і бактерії. Тому дверцята та відсік для порошку краще завжди залишати відкритими, доки техніка повністю не висохне.

Якщо ж пліснява вже утворилася, її можна видалити без хімії. Для цього достатньо змочити тканину у білому оцті та протерти гумові ущільнювачі. Оцет має природні антибактеріальні властивості, що допомагають знищити спори грибка. Після цього варто додати до барабана трохи харчової соди та запустити цикл прання без білизни на високій температурі.

Харчова сода розчиняє мильний наліт і допомагає усунути залишки вологи, бактерій та запахів. Таким чином, регулярне провітрювання й періодичне очищення допоможуть зберегти пральну машину в ідеальному стані на довгі роки.

