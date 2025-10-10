Більшість людей згадують про техніку лише тоді, коли вона перестає працювати. А пральна машина — одна з тих домашніх помічниць, без якої важко уявити своє життя. Проте її поломки часто трапляються не через зношення деталей, а через неправильний догляд. Експерти з ремонту назвали кілька простих правил, які допоможуть вашій пральній машині працювати без збоїв роками.

Раз на місяць запускайте цикл без прання на максимальній температурі. Додайте спеціальний очищувач для пральних машин або ложку лимонної кислоти. Це допоможе позбутися накипу, бруду та залишків порошку, які осідають у барабані та на тені.

Не перевантажуйте барабан. Якщо пральна машина стрибає чи шумить, значить, ви поклали забагато речей. Постійне перевантаження скорочує термін служби амортизаторів і двигуна. Краще прати частіше, але закладати менше білизни.

Після кожного прання залишайте дверцята прочиненими. Волога — це головний ворог вашої пральної машини. Коли дверцята закриті, усередині накопичується конденсат, що призводить до появи цвілі та неприємного запаху.

Регулярно очищуйте фільтр і зливний насос. Багато хто навіть не здогадується, що у пральної машини є фільтр, який треба чистити. Він збирає ворсинки, волосся, нитки та дрібне сміття. Забитий фільтр — часта причина того, що машинка не зливає воду. Очищуйте його раз на два місяці, і техніка не ламатиметься.