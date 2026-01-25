Пральна машина "з’їдає" світло: який режим витрачає найбільше кВт

Названо режим прання, що найбільше підвищує рахунки за електрику / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Побутова техніка суттєво впливає на суми у платіжках за світло, і одним із головних «енергопоїдачів» у домі залишається пральна машина. Хоча багато хто вважає, що найбільше ресурсів іде на обертання барабана, насправді основне навантаження створює нагрів води. Саме тому вибір режиму прання відіграє ключову роль в економії.

Про це йдеться у матеріалі newsyou.

Фахівці пояснюють, що найбільше електроенергії споживають програми з високою температурою. Коли машині потрібно нагріти воду до 80-90 градусів, нагрівальний елемент працює довше та інтенсивніше, що значно збільшує витрати.

Реклама

Найбільше споживає електроенергії режим «Бавовна»

Режим «Бавовна», зазвичай використовує високі температури під час прання, а отже суттєво впливає на суми у платіжках за світло. Для порівняння прання при температурі 30 °C споживає приблизно 0,3-0,5 кВт·год, а прання при 90 °C може потребувати 2-2,5 кВт·год.

Експерти радять для більшості речей обирати температуру в межах 40–60 градусів. Цього достатньо, щоб видалити забруднення та знищити бактерії, зокрема на рушниках чи постільній білизні. Прання при дуже високих температурах доцільне лише в окремих випадках, наприклад для дитячих речей або сильно забрудненого одягу.

Змінивши звичні налаштування прання, можна помітно зменшити споживання електроенергії та заощадити сімейний бюджет.

Нагадаємо, навіть дуже стара пральна машина працюватиме вічно, якщо правильно доглядати за нею.

Реклама

Зокрема, фахівці радять провітрювати машину після кожного прання. Після закінчення циклу треба залишати дверцята барабану трохи прочиненими.