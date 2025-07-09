Пральна машинка знову буде, як нова: простий спосіб позбутися бруду, слизу та плісняви

Як почистити пральну машинку / © Фото з відкритих джерел

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Пралка — це незамінна помічниця в побуті, однак з часом навіть найсучасніша техніка починає неприємно пахнути, працювати гірше і втрачати свою ефективність. Основна причина цього -накопичення бруду, залишків порошку, слизу та плісняви в барабані й на гумових елементах. Щоб позбутися цих проблем, треба просто періодично проводити глибоке очищення побутового приладу. Розповідаємо, як повернути пральній машинці чистоту та подовжити термін її служби.

Як швидко очистити пральну машинку від бруду та плісняви: допоможе цей копійчаний засіб

Підготуйте пралку до очищення. Засипте у барабан 250 грамів будь-якого кисневого відбілювача, призначеного для прання в машинці-автомат. Цей засіб чудово бореться зі слизом, пліснявою та мильним нальотом. Обробіть ущільнювальну гуму. Нанесіть трохи засобу на гумовий ущільнювач дверцят. Особливо ретельно очистіть усі складки, заглиблення та куточки, бо саме там найчастіше з’являється цвіль. Запустіть прання. Увімкніть машинку без білизни, оберіть режим для вовни чи делікатного прання за температури 40°C. Вимкніть функцію відтискання. Такий режим забезпечує повне змочування поверхонь барабана, завдяки чому мийний засіб діє максимально ефективно. Час циклу має становити 40 хвилин. Після завершення прання машинка буде чистою і без неприємного запаху, а ущільнювач — без нальоту. Фінальний крок — догляд за гумою. Після миття важливо не допустити пересихання ущільнювача. Змочіть ватний диск у гліцерині й акуратно протріть гумові деталі. Це збереже їх еластичність і попередить появу тріщин.

Таке чищення пральної машинки необхідно проводити раз на 2 місяці, особливо якщо ви часто перете за низьких температур чи використовуєте рідкі засоби.