Пращури були українською елітою: ось як сьогодні звучать ці прізвища

Часто українці отримували прізвища за професією, якою вони займалися. А тому легко відстежити тих людей, чиї пращури належали до української еліти.

Саме про такі родові імена пише в своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. Наприклад, як він зазначає, досить важко відстежити походження прізвища Медик.

Хоча Редько і припускає, що таке родове ім'я могли отримувати лише люди з медичною освітою, які не мали відношення до знахарства чи народної медицини. Водночас, на тодішніх українських землях не було поширене латинське слово "medicus".

А ось серед людей, які займалися освітою, були досить рідкісні і особливі прізвища. Наприклад, наші предки могли дати родове ім'я Філософ, Логік, Книжник.

Хоча здебільшого, вчителі та освітяни отримували досить зрозумілі родові імена. Як от Шкільнюк, Шкільник, Школяр, Школик, Школун.

Найчастіше люди, які займалися мистецтвом і заробляли цим на життя, отримували прізвища Малярик, Маляренко, Маляр. А ось художників, яких природа обділила особливим талантом, часто називали Богомазами чи Богомазюками. Пізніше такі прізвиська стали родовими іменами.

Якщо професія людини була пов'язана з музикою, вона отримувала прізвище Співак чи Півець. При цьому, останній варіант, швидше за все, був пов'язаний з дяками-псаломщиками, які були церковними співцями. А ось про формування хору говорить прізвище Реєнт та його похідне Регенчук. Вони походять від слова "регент", тобто "диригент".

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