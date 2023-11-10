Прасувати навіть не доведеться: додайте під час прання джинсів один компонент і вони збережуть форму

Джинси — один з найуніверсальніших предметів гардеробу, який носять практично до будь-яких речей. Саме тому їх доводиться часто прати. І через багаторазове прання вони можуть швидко втратити свій первісний вигляд.

Існує чимало різноманітних методів догляду за джинсовою тканиною: в Мережі її радять заморожувати в морозильній камері, прати лише вручну або використовувати народні засоби для очищення від плям. Однак фахівці радять спробувати ще один цікавий лайфгак, який показав свою дієвість.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про легендарний спосіб "дві склянки", який допомагає видалити наліт навіть з найбрудніших сковорідок.

Просте, однак дуже геніальне рішення: використання звичайних мочалок під час прання джинсів в пральній машині. Просто закиньте до барабану кілька мочалок, а тоді запустіть програму. Джинсова тканина відпереться набагато краще.

Справа в тому, що мочалка тут виступає як абразив, який м'яко "масажує" тканину, видаляє бруд, зберігаючи при цьому структуру джинсів. Тому, якщо ви шукали спосіб, як прати джинси в пральній машині, щоб вони не втратили колір та форму, цей варіант точно варто спробувати.

Після прання мочалку можна просто сполоснути у чистій воді, висушити і зберегти до наступного прання. Таким чином ви не лише відчистите свої улюблені джинси від бруду, але й заощадите на різних засобах для прання.

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