Працівниця секондгенду назвала дві вживані речі, які ніколи не купує: причина здивувала багатьох

Секондгенд

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Попри те, що популярна блогерка щодня працює з уживаними товарами та активно популяризує повторне використання речей, для себе вона зробила кілька винятків і назвала щонайменше два товари із секондгенду, від яких радить відмовитися через міркування гігієни.

Про це Queen of Preloved розповіла у TikTok.

Які речі вона не купує

У відео, яке набрало чимало переглядів у TikTok, Стейсі зізналася, що ніколи не придбає вживану нижню білизну.

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«Для мене це очевидно. Кожен вирішує сам, але я б не стала купувати такі речі, навіть якщо їх можна випрати», — пояснила вона.

Водночас вона зазначила, що не має нічого проти вживаних бюстгальтерів, якщо вони чисті, добре зберегли форму та не мають пошкоджень.

Ще один товар, який жінка обходить стороною, — багаторазові пляшки для води, особливо моделі із соломинками.

За її словами, такі вироби складно якісно очистити, тому вона купує їх лише новими.

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Думки користувачів розділилися

Відео викликало активне обговорення у соцмережах.

Деякі користувачі підтримали позицію Стейсі. Один із коментаторів написав, що ніколи не купує у секонд-хендах кухонну техніку на кшталт блендерів чи міксерів, адже сумнівається у їхній чистоті.

Інші зазначили, що у благодійних магазинах іноді продають нову нижню білизну з бірками, яка цілком придатна для покупки.

Чи приймають благодійні магазини такі речі

Як зазначає видання Daily Mirror, більшість благодійних магазинів не приймають уживану нижню білизну через санітарні вимоги. Виняток можуть становити лише абсолютно нові вироби з фабричними етикетками.

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Схожа ситуація і з багаторазовими пляшками для води. Частина магазинів відмовляється приймати їх саме через складність ретельної дезінфекції, хоча нові або невикористані пляшки можуть бути винятком.

Нагадаємо, навіть заможні люди купують у секондгендах. Тож психологи назвали справжню причину, і річ не в економії.

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