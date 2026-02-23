ТСН у соціальних мережах

Прати чи ні в Чистий четвер 2026 року: що кажуть традиції та народні прикмети, коли ця важлива подія

9 квітня 2026 року настане Чистий четвер — момент істини перед Великоднем. Це не просто дата у церковному календарі.

Коли Чистий четвер 2026 року

Коли Чистий четвер 2026 року / © pexels.com

Це день, коли українці прагнуть навести лад не лише в оселі, а й у власному серці. І головне питання, яке щороку розділяє родини: чи можна прати в Чистий четвер?

Відповідь — так. Більше того, за народною традицією прання саме цього дня символізує оновлення. Особливо вранці — до полудня. Чиста білизна означає чистий рік. Свіжість у домі — світло в долі.

Але Церква нагадує: головне очищення — не у пральній машині.

Зокрема, Православна Церква України підкреслює: сенс дня — у сповіді, причасті та внутрішній тиші. «Чистота» починається з душі, а не з вікон чи підлоги.

Чистий четвер: як народилася традиція

Чистий четвер — це Великий четвер Страсного тижня. Саме цього дня, під час Таємної вечері, Ісус Христос омив ноги апостолам, показавши приклад смирення і служіння.

З цього жесту народився символ очищення. З нього ж — глибока духовна традиція.

2026 року Великдень припадає на 12 квітня. Чистий четвер — 9 квітня — відкриває три найважливіші дні церковного року. День, коли згадують установлення Євхаристії, зраду Юди, перші кроки Страстей.

Але українська традиція зробила цей день ще й святом весняного оновлення. Біблійний сюжет переплівся з прадавніми обрядами очищення водою, вогнем і працею.

І так з’явився особливий ритуал — навести лад усюди.

Які традиції існували на Чистий четвер

Ще до сходу сонця українці поспішали до криниці або річки. Вода у Чистий четвер вважалася особливою. Вона нібито змиває гріхи, хвороби й невдачі.

У воду клали монети — «на добробут». Додавали вербові гілки — «на силу». Шепотіли молитви й замовляння.

Сьогодні це може бути звичайний душ. Але сенс той самий — почати день оновленим.

Генеральне прибирання як ритуал

Пилосос тут не просто техніка. Це сучасна версія давньої мітли, яка «вимітала біду».

Мили підлогу, вікна, перетрушували килими, прали штори. Потім — випікали паски, готували святкові страви, смажили «четвергову сіль» як оберіг.

Це не про ідеальний лад. Це про внутрішнє відчуття готовності до Воскресіння.

Чистий четвер: церковна традиція

У храмах цього дня звершується літургія Василя Великого. Віряни сповідаються, причащаються. Увечері читають Дванадцять Євангелій про Страсті Христові.

Саме тому духовенство наголошує: якщо обирати між миттям підлоги й молитвою — обирайте молитву.

Бо Чистий четвер — це насамперед про смирення, прощення й тишу всередині.

Типові помилки, яких варто уникнути

  • Перетворювати день на марафон виснажливого прибирання;

  • Сваритися — вважається, що конфлікт «тягнеться» весь рік;

  • Панікувати, якщо не все встигли;

  • Найбільша помилка — забути, навіщо все це.

Пам’ятайте, що прання і прибирання в Чистий четвер — це не про техніку. Це про символ. Про бажання увійти у Великдень без зайвого тягаря.

