- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 576
- Час на прочитання
- 1 хв
Правда про тонку плівку на чаї, яка шокує: що насправді ми п’ємо роками
Іноді на поверхні завареного чаю можна помітити тонкий шар, схожий на олію.
Багато хто одразу думає, що це сліди пестицидів, але експерти запевняють: сучасні засоби захисту рослин майже не залишають слідів у чаї. Насправді така плівка найчастіше з’являється через реакцію поліфенолів чаю з кальцієвими солями у воді та киснем з повітря.
Основні причини появи плівки:
Якість води: високий вміст кальцію та магнію сприяє утворенню тонкого нальоту.
Кількість кисню: чим більше кисню у воді, тим швидше формується плівка.
Як заварювати чай без маслянистої плівки:
Використовуйте м’яку воду — фільтровану або бутильовану.
Додайте крапельку лимона чи апельсина — це уповільнює утворення плівки.
Важливо: така плівка абсолютно безпечна і не шкодить здоров’ю, хоча трохи може впливати на смак напою. Якщо ж хочете, щоб чай мав привабливіший вигляд і смакував ще краще, дотримуйтесь простих правил щодо якості води та правильної температури заварювання.