ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
576
Час на прочитання
1 хв

Правда про тонку плівку на чаї, яка шокує: що насправді ми п’ємо роками

Іноді на поверхні завареного чаю можна помітити тонкий шар, схожий на олію.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи безпечно пити чай з плівкою

Чи безпечно пити чай з плівкою / © pexels.com

Багато хто одразу думає, що це сліди пестицидів, але експерти запевняють: сучасні засоби захисту рослин майже не залишають слідів у чаї. Насправді така плівка найчастіше з’являється через реакцію поліфенолів чаю з кальцієвими солями у воді та киснем з повітря.

Основні причини появи плівки:

  1. Якість води: високий вміст кальцію та магнію сприяє утворенню тонкого нальоту.

  2. Кількість кисню: чим більше кисню у воді, тим швидше формується плівка.

Як заварювати чай без маслянистої плівки:

  • Використовуйте м’яку воду — фільтровану або бутильовану.

  • Додайте крапельку лимона чи апельсина — це уповільнює утворення плівки.

Важливо: така плівка абсолютно безпечна і не шкодить здоров’ю, хоча трохи може впливати на смак напою. Якщо ж хочете, щоб чай мав привабливіший вигляд і смакував ще краще, дотримуйтесь простих правил щодо якості води та правильної температури заварювання.

Дата публікації
Кількість переглядів
576
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie