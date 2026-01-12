Правда про тонку плівку на чаї, яка шокує: що насправді ми п’ємо роками

Чи безпечно пити чай з плівкою / © pexels.com

Багато хто одразу думає, що це сліди пестицидів, але експерти запевняють: сучасні засоби захисту рослин майже не залишають слідів у чаї. Насправді така плівка найчастіше з’являється через реакцію поліфенолів чаю з кальцієвими солями у воді та киснем з повітря.

Основні причини появи плівки:

Якість води: високий вміст кальцію та магнію сприяє утворенню тонкого нальоту. Кількість кисню: чим більше кисню у воді, тим швидше формується плівка.

Як заварювати чай без маслянистої плівки:

Використовуйте м’яку воду — фільтровану або бутильовану.

Додайте крапельку лимона чи апельсина — це уповільнює утворення плівки.

Важливо: така плівка абсолютно безпечна і не шкодить здоров’ю, хоча трохи може впливати на смак напою. Якщо ж хочете, щоб чай мав привабливіший вигляд і смакував ще краще, дотримуйтесь простих правил щодо якості води та правильної температури заварювання.